ASÍ LO VEO YO/ La estrategia del gigante chino en Argentina

“BYD vino para quedarse”. Con esa frase, Bernardo Fernández, director de Ventas de la marca en la Argentina, confirmó el desembarco directo del gigante chino de la electromovilidad. “Llevamos más de cuatro años estudiando el mercado argentino, no solo en autos, sino también en buses y maquinaria pesada. Hoy decidimos que la Argentina sea parte de nuestra historia como casa matriz”, explicó.

Fernández destacó que el país es el tercer mercado latinoamericano en volumen, detrás de Brasil y México, y valoró la “tradición fierrera” del público local como una gran oportunidad para consolidar la marca.



Sobre la llegada, adelantó: “El lanzamiento oficial será en octubre, con tres modelos: Dolphin Mini, Song Pro y Song Pro Plus. La preventa digital superó nuestras expectativas, con más de 7.500 reservas dentro del cupo de exportación sin impuestos”.



Además, confirmó la construcción de 18 concesionarios en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y una futura expansión nacional. “Queremos garantizar soluciones de carga accesibles y apuntamos a producir en la región desde 2027, con nuestra planta en Brasil”, señaló.

“BYD es una empresa de tecnología. Apostamos por vehículos eléctricos e híbridos enchufables que ofrecen más de 1.000 km de autonomía y eficiencia energética. Venimos a transformar la movilidad argentina”, concluyó.