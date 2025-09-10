ASÍ LO VEO YO | La industria automotriz retoma ritmo en agosto: crecimiento en producción, exportaciones y ventas mayoristas

El presidente de ADEFA, Martín Zuppi, señaló que “el mes de agosto muestra que, superada la estacionalidad que condicionó el desempeño de julio, la industria automotriz retomó el ritmo de actividad, con crecimiento en las tres principales variables: producción, exportaciones y ventas mayoristas”.

Pese a este repunte, Zuppi advirtió que, en el acumulado del año, las exportaciones continúan siendo el único indicador con resultados negativos, lo que refleja desafíos en la competitividad internacional y el acceso a mercados.



Para revertir esta situación, el sector trabaja de manera conjunta con organismos públicos y privados, desarrollando políticas orientadas a mejorar la competitividad y, especialmente, a reducir la carga impositiva a nivel nacional, provincial y municipal. Según el directivo, estas acciones son “un factor clave para potenciar la competitividad sistémica de la industria”, permitiendo que las terminales automotrices puedan sostener niveles de producción y ventas saludables mientras fortalecen su presencia en el mercado externo.

La agenda contempla también estrategias para ampliar la llegada a nuevos mercados internacionales, optimizando la integración productiva y consolidando la posición de la industria argentina en la región.