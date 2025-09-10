Nippon Car y el auge de la Hilux: liderazgo sin pausas

Nippon Car continúa consolidando su liderazgo en Neuquén y Río Negro gracias a la Toyota Hilux, la pickup más elegida de la Argentina. En ese sentido, Sergio Vara, Director Comercial del concesionario oficial de la marca japonesa, afirma en diálogo con Diario Río Negro: “Nuestra estrategia combina cercanía, servicio y soluciones a medida; eso nos permite sostener la supremacía mes a mes”. Franco Sánchez, Gerente Comercial, agrega: “No solo vendemos Hilux, garantizamos confianza y respaldo constante a nuestros clientes”.



“La Hilux se mantiene en la cima por su calidad, durabilidad y confiabilidad, atributos que la hicieron imprescindible en sectores como el agro, la industria del Oil & Gas y familias que buscan versatilidad diaria y recreativa. Su producción nacional en Zárate asegura disponibilidad inmediata y refuerza la relación con la industria argentina y la identidad productiva del país”, remarcan los representantes de Nippon.



Las versiones High Grade, como SRX y GR-Sport, han elevado la propuesta hacia un terreno más tecnológico y aspiracional. Según Vara, “la SRX suma confort y seguridad avanzada con Toyota Safety Sense, mientras que la GR-Sport, desarrollada por Gazoo Racing, aporta un perfil deportivo con mayor potencia y suspensión reforzada”.

La Toyota Hilux volvió a encabezar las ventas, con 2.375 patentamientos en agosto y más de 22.000 unidades acumuladas en 2025.

Además, los Servicios Conectados permiten monitoreo en tiempo real, diagnósticos, alertas y asistencia ante robo, totalmente gratuitos durante el primer año. “Con esto, los clientes no solo manejan una pickup, manejan tranquilidad y futuro en la misma camioneta”, resalta Sánchez.

Otro diferencial que refuerza la confianza es la garantía de 10 años, única en el mercado argentino. “Para quienes utilizan la Hilux en condiciones exigentes, esta cobertura significa respaldo a largo plazo, menor incertidumbre y costos de mantenimiento más previsibles. Es sinónimo absoluto de confianza”, afirma Vara.

Volkswagen Amarok y Ford Ranger mantienen la batalla por el segundo lugar, ambas superan las 18.000 unidades en el año.

Respecto a las comparaciones con la competencia, Nippon Car aclara: “La Hilux viene siendo número uno hace más de dos décadas. Los números no mienten: el verdadero clásico del podio lleva nombre japonés”, sostiene Sánchez.

En lo que va del año, la camioneta japonesa acumula más de 22.600 patentamientos a nivel nacional, alrededor del 32% del mercado de pickups medianas. Localmente, en Neuquén y Río Negro, concentra casi el 49% de participación, con más de 2.000 unidades, frente a 900 de Ranger y 846 de Amarok. “Cuando casi la mitad del mercado elige Hilux, no hablamos de casualidad, hablamos de una confianza que ya se volvió costumbre”, explica Vara.

El sector Oil & Gas valora especialmente la Hilux por su desempeño constante en condiciones extremas, disponibilidad inmediata de repuestos y posventa eficiente. La garantía de 10 años refuerza la confianza y minimiza la incertidumbre en el costo de operación. “Su historial en el Oil & Gas habla más fuerte que cualquier promesa”, asegura Sánchez.

Estrategias concretas para mantener el liderazgo

Para sostener este liderazgo, Nippon Car implementa estrategias concretas: primera sucursal en Vaca Muerta, Central de Flotas en Neuquén, y un nuevo Call Center de 400 m² con 37 operadores. “No solo comercializamos la Hilux, sino que garantizamos cercanía, soporte y soluciones a medida”, afirma Vara. Sánchez agrega: “El Call Center elevó la experiencia de los clientes Hilux a un nivel en el que nadie se puede comparar con nosotros. Tenemos un equipo listo para atender como se debe”.



Y resaltan desde la empresa: “La iniciativa Dealer 2.0 transforma la experiencia del cliente, concentrando ventas, servicio y repuestos en un mismo espacio, con instalaciones modernas y procesos que reducen tiempos de espera. En la casa central de Nippon Car, un The Coffee Store con barista propio ofrece café gratuito mientras los clientes esperan, marcando la diferencia”.



La Central de Flotas aporta respaldo operativo a empresas, con servicio técnico oficial, cobertura regional, Servicio Técnico Móvil y equipamiento Oil & Gas de fábrica. “La Hilux y nuestra Central de Flotas aseguran que las empresas nunca se detengan”, subraya Vara.

Mirando al futuro, Nippon Car continúa innovando: campañas especiales, clínicas exclusivas y eventos únicos para usuarios Hilux. “El liderazgo no se hereda: se defiende todos los días con cercanía, ideas nuevas y mucha innovación. La Hilux seguirá siendo la número uno y Nippon Car es la prueba de eso”, concluye Vara.