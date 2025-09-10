Las 10 SUV que lideran el mercado argentino

Chevrolet, con Tracker, consolida su presencia en el segmento compacto nacional.

La categoría de los SUV confirmó en agosto que es la gran protagonista del mercado automotor argentino. Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), estos vehículos fueron los más elegidos en un mes donde, pese a la baja frente a julio, se mantuvo el liderazgo del segmento.



El fenómeno de los utilitarios deportivos no es exclusivo de la Argentina: en gran parte del mundo desplazan a los sedanes y hatchbacks tradicionales. En el país, la preferencia se consolidó gracias a la amplitud de la oferta, que va desde modelos compactos urbanos hasta SUV medianos de mayor porte, sumando también propuestas de marcas chinas que encontraron un espacio en un mercado cada vez más competitivo.



En el ranking de los diez SUV más vendidos en agosto, se observa la supremacía de Toyota, Chevrolet y Volkswagen, con dos únicos representantes de producción nacional: la Tracker y el 2008.

El liderazgo de Toyota con Corolla Cross refleja una estrategia que combina volumen con una opción híbrida accesible.

Chevrolet, con Tracker, consolida su presencia en el segmento compacto nacional, mientras que Peugeot sostiene su apuesta local con el 2008. La irrupción de Ford y el empuje de Volkswagen completan un escenario en el que los SUV son, sin dudas, uno de los segmentos preferidos de los argentinos.

De cara al cierre del año, los concesionarios anticipan que los SUV continuarán siendo el motor del mercado argentino, consolidándose como los preferidos en las calles y rutas del país.

Las diez SUV más vendidas

Toyota Corolla Cross:

2.011 unidades en el mes (14.165 en 2025, +42,4%). Disponible en versiones híbrida y naftera, lidera con comodidad el segmento.

Chevrolet Tracker:

1.487 unidades (12.806 en el año, +77,8%). Fabricado en Alvear, Santa Fe, es el SUV nacional más fuerte del mercado.

Peugeot 2008:

1.451 unidades (11.341 en 2025, +7%). Producido en El Palomar, Buenos Aires, sostiene su lugar entre los más elegidos.

Ford Territory:

1.434 unidades (8.430 en el año, +152,7%). Importado de China, creció con fuerza tras su rediseño.

Volkswagen Taos:

1.383 unidades (13.152 en 2025, +41,5%). Hasta julio se producía en Pacheco; ahora llega desde México.

Volkswagen Nivus:

1.192 unidades (8.315 en 2025, +96,2%). Su renovación impulsó un salto en ventas.

Jeep Renegade:

848 unidades (7.355 en 2025, +35%). Fabricado en Brasil, destaca por su versión con tracción 4×4.

Nissan Kicks:

839 unidades (3.970 en 2025, +57,9%). Importado de Brasil, sumará en noviembre la nueva generación bajo el nombre Kicks Play.

Volkswagen T-Cross:

801 unidades (8.100 en 2025, +145,1%). Renovado este año, sorprendió pese a su precio elevado.

Jeep Compass:

791 unidades (7.749 en 2025, +174%). Otro modelo brasileño, se posiciona con buen nivel de equipamiento y tracción integral.