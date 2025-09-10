Toyota Hilux, número uno entre las pickups

Las pickups continúan consolidándose como una categoría clave en el mercado automotor argentino, reflejando no solo la preferencia de los usuarios por su versatilidad y robustez, sino también el impacto de la producción nacional en la oferta de modelos. Agosto de 2025 mostró nuevamente esta tendencia, con la Toyota Hilux a la cabeza, confirmando su liderazgo histórico, y posicionándose además segunda en el ranking de los 10 vehículos más vendidos en el último cierre de patentamientos.



De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en agosto se patentaron 54.664 unidades 0km, lo que representa un aumento del 31,7% frente a 2024, aunque con una caída del 13% respecto a julio de este año. En total, el acumulado anual ya suma 444.041 vehículos, un 65,6% más que en el mismo período del año anterior.



En ese marco, las camionetas siguen siendo protagonistas. La Hilux se mantuvo en el primer lugar con 2.375 ventas en agosto y 22.077 en el acumulado anual, lo que la convierte no solo en la más elegida del mes, sino también en la líder absoluta del segmento en lo que va del año.

Muy cerca se ubicó la Volkswagen Amarok, con 2.367 unidades, una diferencia mínima que confirma la fuerte competencia entre ambas. En tercer lugar, quedó la Ford Ranger, con 2.166 ventas, consolidando la tradicional “batalla de las tres pickups” que se repite mes a mes en el mercado local.



La Ford Ranger, tercera en el ránking de las pickup más vendidas del país.

El resto del ranking muestra la diversidad del segmento: la Fiat Toro y la Fiat Strada se destacan entre las compactas. Por su parte, la Chevrolet S10, la Ford Maverick y la RAM Rampage mantienen su presencia, aunque en volúmenes más acotados. La Nissan Frontier, pese a la baja, sigue figurando entre las diez más elegidas.

Las pickups más vendidas en agosto 2025

La competencia entre las pickups más importantes del país se mantiene encendida

1 Toyota Hilux

2.375 u.

2 VW Amarok

2.367 u.

3 Ford Ranger

2.166 u.

4 Fiat Toro

2.166 u.

5 Fiat Strada

671 u.

6 Chevrolet S10

535 u.

7 Ford Maverick

483 u.

8 Nissan Frontier

439 u.

9 RAM Rampage

411 u.

10 Chevrolet Montana

400 u.