Boom de autos eléctricos: las ventas saltaron un 620% en enero y una marca china arrasó con el mercado

El mercado de autos eléctricos en la Argentina comenzó 2026 con un crecimiento contundente. Durante enero se patentaron 533 unidades en todo el país, un volumen que marca un salto del 278% frente a diciembre de 2025 y un 620% más que en enero del año pasado. Para tomar dimensión del cambio, todo 2025 había cerrado con 1.279 unidades acumuladas, lo que confirma que el segmento atraviesa una fase de aceleración inédita.

Aunque el peso relativo dentro del mercado total todavía es bajo, los números reflejan una tendencia clara. El principal motor sigue siendo el ingreso de modelos bajo el llamado “cupo” oficial, que permite importar vehículos electrificados sin pagar aranceles, siempre que su valor sea inferior a US$16.000 FOB. Esta herramienta amplió la oferta y habilitó precios más accesibles, generando un impacto directo en los patentamientos.

BYD toma la delantera en el mercado argentino

En este escenario, BYD fue la gran protagonista del mes. La marca de origen chino no solo lideró en volumen, sino que también comenzó a consolidarse como el jugador más fuerte del segmento eléctrico local. En enero concentró 386 patentamientos, lo que equivale a casi el 72% del total del mercado.

Muy por detrás quedaron otras automotrices, tanto tradicionales como nuevos jugadores, en un ranking marcado por la dispersión de volúmenes y la fuerte concentración en el líder.

Marcas con más ventas en enero de 2026

BYD: 386

Chevrolet: 37

JMEV: 25

Renault: 25

Agrale: 11

Volvo: 9

BAIC: 8

Coradir: 6

Geely: 6

Great Wall: 6

JAC: 3

Audi: 2

Sero: 2

Arcfox: 1

BMW: 1

DFSK: 1

Forthing: 1

Mercedes-Benz: 1

Mini: 1

Tesla: 1

Los modelos más elegidos: dominio absoluto de BYD

El liderazgo de BYD también se reflejó con claridad en el ranking de modelos. Los dos autos eléctricos más patentados del mes pertenecen a la marca, dejando en evidencia el impacto de su estrategia de precios y disponibilidad.

El BYD Yuan Pro fue el eléctrico más vendido de enero, seguido por el BYD Dolphin Mini. Recién en el tercer lugar apareció un modelo de otra automotriz: el Chevrolet Spark EUV.

Modelos eléctricos más vendidos en enero

BYD Yuan Pro: 210

BYD Dolphin Mini: 176

Chevrolet Spark EUV: 37

JMEV Easy 3: 25

Renault Kangoo E-Tech: 24

Agrale MA 6.0: 11

Volvo EX30: 9

BAIC EU5: 8

Geely EX5: 6

Great Wall Ora 03: 6

Coradir Chiki: 3

JAC EV30X: 3

Coradir Tito: 2

Arcfox S5: 1

Audi Q6 e-tron: 1

Audi Q8 e-tron: 1

BMW iX2: 1

Coradir Tita: 1

DFSK EC35: 1

Forthing Friday: 1

Mercedes-Benz EQE 500: 1

Mini Aceman: 1

Renault Mégane E-Tech: 1

Sero Cargo Alto: 1

Sero Sedán: 1

Tesla Cybertruck: 1

Un mercado chico, pero con expansión acelerada

Los datos oficiales de ACARA confirman que la electromovilidad empieza a ganar volumen de manera sostenida. La combinación de incentivos a la importación, mayor visibilidad de los eléctricos y una oferta cada vez más amplia está modificando el mapa del mercado automotor.

Si bien todavía se trata de un nicho, el ritmo de crecimiento muestra que los eléctricos dejaron de ser una rareza y comienzan a ocupar un lugar más relevante, especialmente entre los modelos que cumplen con las condiciones del régimen de cupo. Enero dejó una señal clara: 2026 arrancó con el acelerador a fondo para los autos eléctricos en la Argentina.