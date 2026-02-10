Cuánto cuesta el auto más barato de Toyota: accesible con consumo de combustible bajo 

Toyota actualizó su crossover híbrido y más barato de corte urbano, en España: el Aygo X Cross Hybrid. El lanzamiento de la renovada versión del modelo en cuestión llega al mercado del Viejo Continente para posicionarse como el único vehículo híbrido de su categoría.

Además, se convierte en el acceso de gama a esta tecnología, en respuesta a la demanda de sus usuarios que buscan un compacto los beneficios de la electrificación sin renunciar a la practicidad.

Cómo es el Toyota Aygo X Cross Hybrid

La gran novedad de esta actualización reside en su apartado mecánico, donde el Aygo X Cross Hybrid hereda el avanzado sistema de propulsión de su hermano mayor, el Toyota Yaris. Este cambio supone un salto cualitativo central frente a la generación anterior de combustión que se conocía hasta la fecha. En términos de potencia, este nuevo modelo genera 116 CV de potencia, lo que representa un aumento de 44 CV en comparación a su antecesor.

En cuanto a eficiencia, las cifras avalan la apuesta de la firma nipona. El nuevo sistema permite reducir el consumo de combustible hasta los 3,8 l/100 km en ciclo combinado WLTP. Esta mejora es sustancial, ya que supone gastar 1 litro menos cada 100 kilómetros en comparación con la versión de gasolina saliente.

Además, las emisiones de CO2 del nuevo Toyota Aygo X Cross Hybrid se optimizaron de manera drástica, ubicándose en una horquilla de entre 87 y 89 g/km. Por lo que, esto reduce de 22 g/km respecto a su antecesor, y lo consolida como una de las opciones más respetuosas con el medio ambiente de todo el mercado español.

Este coche no está planeado actualmente para su comercialización en Argentina, donde la apuesta de Toyota se centra en el nuevo Yaris Cross.

Qué otras novedades ofrece el nuevo SUV de Toyota

Otra de las novedades que presenta la gama de la marca japonesa es el debut del acabado GR Sport. Se trata de una variante que llega para aportar una imagen mucho más deportiva y un carácter diferenciado al crossover urbano. Esta terminación se traduce en cambios estéticos, y ajustes específicos en la suspensión y en la dirección. Además, se distingue por lucir el logo GR grabado y un color bitono exclusivo denominado Amarillo Mostaza.

Toyota configuró una gama amplia formada por cuatro niveles de equipamiento: Play, Like, Chic y el mencionado GR SPORT. La paleta cromática fue puesta al día con el Amarillo Mostaza, Blanco Perlado y el Gris Trueno en las versiones más altas, mientras que el resto de los acabados disponen de los colores Bronce Canela, Lavanda y Plata Jazmín.

¿Cuánto cuesta?

La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya ha abierto formalmente el libro de pedidos para este modelo, que se posiciona como la mejor opción para aquellos que buscan un vehículo urbano 100% híbrido. El precio de salida para el acabado Play es de 20.900 euros si se opta por el pago al contado. Sin embargo, la marca diseñó una estrategia comercial agresiva para facilitar el acceso a la electrificación a través de su programa de financiación Toyota Easy, que permite disfrutar del coche con condiciones muy flexibles.

Bajo esta modalidad, el nuevo Aygo X Cross Hybrid está disponible por una cuota de 99 euros al mes en 48 mensualidades. Esta oferta financiera requiere una entrada de 7.633,95 euros y una última cuota de 10.468,60 euros. El precio total a plazos bajo este sistema se sitúa en 22.854,55 euros, incluyendo una comisión de apertura financiada.

Por último, los usuarios de la marca cuentan con la tranquilidad de la garantía Toyota Relax, que permite extender la cobertura del vehículo hasta los 15 años o 250.000 kilómetros siempre que se realicen los mantenimientos periódicos en los talleres oficiales de la marca.