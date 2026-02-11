RAM Dakota desembarcó en Neuquén con respaldo de Pire Rayen

Pire Rayen, concesionario oficial de RAM en Neuquén, realizó el lanzamiento oficial de la nueva RAM Dakota en la Bodega Malma, en un evento que reunió a clientes, invitados especiales y referentes del sector automotor regional. La presentación marcó un paso estratégico para la marca en la Patagonia, con la llegada de una pickup mediana de fabricación nacional pensada para combinar trabajo, confort y uso recreativo en condiciones exigentes.

La jornada incluyó una presentación técnica del modelo a cargo del periodista especializado Matías Antico, quien brindó precisiones sobre el producto, respondió consultas del público y dio paso al principal eje del encuentro: la propuesta integral de Pire Rayen, que apuesta al crecimiento sostenido de RAM en la región a partir de infraestructura, posventa y una oferta comercial alineada al perfil patagónico.

Desde el concesionario destacaron que la llegada de la RAM Dakota generó un impacto inmediato en el mercado local. “Observamos un nivel de consultas y expectativa superior al de otros lanzamientos recientes dentro del segmento de pick-ups medianas, especialmente por tratarse de un producto completamente nuevo para la marca y de producción nacional”, señalaron. En ese sentido, explicaron que los clientes valoran especialmente “el diseño, la robustez, el equipamiento tecnológico y, sobre todo, las capacidades reales para enfrentar rutas largas, caminos de ripio y un uso intensivo”.

Muchos usuarios, indicaron, identifican a la Dakota como “una evolución natural para quienes buscan dar un salto desde una pickup mediana tradicional hacia un vehículo con mayor confort, tecnología y aptitudes off-road, sin resignar capacidad de trabajo”.

Infraestructura y posventa, el respaldo clave con la nueva sucursal

En paralelo al lanzamiento del nuevo modelo, Pire Rayen consolidó su expansión en la ciudad con la inauguración de la nueva sucursal Jeep RAM Pire Rayen, ubicada en Andrés Vela 3781, dentro del Parque Industrial de Neuquén. Este espacio está destinado a la comercialización, mientras que el área de postventa funciona en Emilio Belenguer 2475, una organización que permite optimizar la atención integral al cliente.

La ampliación de la infraestructura permitió incrementar la capacidad del taller, ampliar el stock de repuestos específicos, sumar accesorios originales y ofrecer un servicio de postventa más ágil y especializado. “La capacitación previa al lanzamiento, realizada junto a la marca RAM tanto para el equipo comercial como para el área técnica, fue clave para estar preparados desde el primer contacto con el cliente”, explicaron desde la empresa.

Según indicaron, esta estructura está pensada para acompañar el crecimiento proyectado de RAM en la región, “no solo con la Dakota, sino también con futuros lanzamientos y nuevos proyectos que ya se encuentran en desarrollo”.

Expectativas comerciales y perfil del cliente

De cara a 2026, en Pire Rayen las expectativas con la RAM Dakota son muy positivas. “Se trata de un producto que, por sus prestaciones, tecnología y capacidades, se irá posicionando de manera sostenida en el mercado patagónico”, afirmaron. Entre los atributos más valorados se destacan el motor turbodiésel, la gran capacidad del tanque —ideal para largas distancias—, el bloqueo de diferencial y su completo sistema de tracción.

Actualmente ya se iniciaron las primeras entregas correspondientes a la preventa, tanto mediante operaciones directas como a través del plan de ahorro, y existen unidades comprometidas para las próximas semanas. El perfil de cliente es amplio y diverso: usuarios de trabajo intensivo, conductores de uso mixto entre ciudad y ruta, y clientes orientados al uso recreativo y off-road.

Las versiones Warlock y Laramie concentran el mayor interés. La primera, por su estética y enfoque todoterreno; la segunda, por su nivel de confort, tecnología y equipamiento premium. “La financiación cumple un rol decisivo, con herramientas como líneas de hasta $30.000.000 en 12 cuotas a tasa 0% y el plan de ahorro 70/30, que facilitan el acceso y aceleran la decisión de compra”, destacaron.

Frente a rivales como Hilux, Ranger o Amarok, los clientes valoran el equilibrio logrado por la RAM Dakota entre confort de marcha, calidad percibida y prestaciones. Su motor de 200 CV y 450 Nm de torque, la transmisión automática de ocho velocidades, la tracción con reductora, el bloqueo de diferencial y el paquete de seguridad ADAS consolidan una propuesta diferencial.

La producción nacional cumple un rol clave al garantizar disponibilidad de repuestos, mejores tiempos de respuesta y un respaldo posventa especialmente valorado en la Patagonia. Sumado a una financiación competitiva, la RAM Dakota se perfila como una pick-up diseñada para responder a las exigencias reales del sur argentino.