Camiones: marzo consolida la recuperación sin cambios entre los líderes

El mercado de camiones en Argentina volvió a mostrar señales de recuperación en marzo de 2026. El patentamiento de comerciales pesados alcanzó las 1.763 unidades, lo que representa una suba del 13,4% interanual frente a las 1.555 registradas en el mismo mes de 2025. En la comparación mensual, el crecimiento también fue relevante (+10,9% respecto a febrero), confirmando una dinámica positiva en el arranque del año.

De esta manera, el primer trimestre cierra con un total de 5.667 unidades patentadas, un incremento moderado del 3,7% frente al mismo período de 2025, lo que marca una recuperación todavía incipiente pero sostenida.

En este contexto, Mercedes-Benz no solo lidera el mercado sino que amplía su dominio. La marca alemana patentó 733 unidades en marzo, lo que le permitió alcanzar una participación del 41,6%, muy por encima del 39,7% que tenía un año atrás. El crecimiento mensual fue contundente (+41,8%) y también mostró una mejora interanual del 18,8%. En el acumulado del año, Mercedes-Benz suma 2.256 unidades y mantiene una cuota cercana al 40%, consolidando su posición como referencia del segmento.

En el segundo lugar se ubica Iveco, con 316 unidades patentadas y una participación del 17,9%. Sin embargo, la marca evidencia una dinámica más débil: si bien creció levemente frente a febrero (+1%), cayó 11,2% interanual y muestra una retracción significativa en el acumulado del año (-21,6%), pasando de 1.296 unidades en 2025 a 1.016 en 2026. Esto refleja una pérdida de terreno frente a sus competidores.

Scania completa el podio con 177 unidades y el 10% del mercado. La firma sueca tuvo un buen desempeño mensual (+40,5%), aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles del año pasado (-18,8% interanual). En el acumulado, también muestra una caída cercana al 10%.

Más atrás aparece Volkswagen, con 134 unidades (7,6% de share), en un escenario de leve retroceso tanto mensual (-6,9%) como interanual (-4,3%). La marca alemana también registra una caída importante en el acumulado anual (-22,6%), lo que la posiciona entre las más afectadas del top 10.

Volvo crece en el mercado de pesados

Volvo, en cambio, se destaca como una de las marcas de mejor desempeño. Con 108 unidades patentadas en marzo, creció 45,9% respecto a febrero y 27,1% interanual. En el acumulado del año, el avance es aún más significativo: +36,4%, consolidando su recuperación.

Otra de las grandes protagonistas es Foton, que continúa ganando espacio en el mercado. La marca alcanzó 105 unidades en marzo (6% de participación), con un crecimiento interanual del 101,9% y una suba acumulada del 53%. Se trata de uno de los avances más fuertes dentro del ranking.

En una línea similar, Agrale también muestra una evolución positiva. Con 62 unidades, creció 67,6% interanual y acumula un incremento del 50% en el año. Más atrás, Kama (28 unidades) también evidencia un fuerte crecimiento interanual (+64,7%) y más que duplica su volumen en el acumulado (+105,3%). Cierran el top 10 Scania/Modasa (16 unidades) y Dongfeng (15 unidades), ambas con participaciones menores al 1%, pero consolidando su presencia en el mercado.

A nivel modelos, el ranking de marzo muestra una mayor diversificación, aunque con fuerte presencia de Mercedes-Benz. El Iveco 170 E lidera con 92 unidades, seguido muy de cerca por el Mercedes-Benz OF 1721 (90 unidades), que se destaca por su impresionante crecimiento interanual (+373,7%).

El Iveco Stralis ocupa el tercer lugar con 89 unidades, mientras que el Mercedes-Benz Atego 1732 (87 unidades) y el OF 1621 (86 unidades) completan los primeros cinco puestos, evidenciando el peso de la marca alemana en distintos segmentos.

También se destacan el Foton Auman (82 unidades), que crece con fuerza (+290,5% interanual), y otros modelos de Mercedes-Benz como el Accelo 916, el BMO 368 y el Atego 1721, que refuerzan el dominio de la marca en el ranking.

En síntesis, marzo dejó un panorama positivo para el mercado de camiones en Argentina, con crecimiento interanual y señales de reactivación. Sin embargo, el comportamiento es heterogéneo: mientras Mercedes-Benz consolida su liderazgo y marcas como Foton y Volvo avanzan con fuerza, otras como Iveco y Volkswagen enfrentan un año más desafiante. El desempeño de los próximos meses será clave para confirmar si esta recuperación logra sostenerse en el tiempo.