Patentamientos: leve rebote en marzo y nuevo líder en el ranking

Por primera vez en varios meses, la Toyota Hilux dejó de ser el vehículo más vendido, cediendo el primer lugar al Peugeot 208.

El mercado de autos 0 km en la Argentina dejó en marzo una señal moderadamente positiva. Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 48.972 unidades, lo que representa una suba del 1,2% frente a las 48.389 registradas en el mismo mes de 2025.

Más allá de ese crecimiento interanual acotado, el dato más relevante se observa en la comparación con febrero. En ese mes se habían contabilizado 42.027 vehículos, por lo que marzo evidenció un incremento del 16,5%, reflejando una mayor actividad comercial y un repunte en las operaciones dentro de concesionarios.

Aun así, el balance del primer trimestre mantiene cierta cautela. Entre enero y marzo de 2026 se acumularon 157.455 patentamientos, lo que implica una caída del 3,1% frente a las 162.475 unidades del mismo período del año anterior. El sector, por lo tanto, transita una etapa de transición, con signos de recuperación pero todavía condicionado por el contexto económico.

Un mercado que empieza a moverse, pero con cautela

Desde ACARA, su presidente Sebastián Beato puso el foco en la necesidad de sostener medidas que impulsen la demanda. “Vemos como en los tres meses ya transcurridos nos estamos emparejando al año pasado, pero el crecimiento es más lento de lo que preveíamos y claramente estamos en un momento en el que hay que salir a buscar al cliente y facilitarle incentivos para que tome la decisión de comprar”, señaló.

El directivo también remarcó el rol clave del financiamiento y de posibles cambios estructurales en el sistema impositivo. “La financiación, con tasas que sigan bajando, y una reforma impositiva pueden ser el impulso necesario para lograr mayor dinamismo. Desde la cadena de valor seguimos trabajando en ese camino y mantenemos la previsión de un 2026 en crecimiento”, agregó. En este contexto, el mercado muestra un comportamiento heterogéneo: mejora en el corto plazo, pero aún sin consolidar una tendencia sostenida de crecimiento.

Ranking: cambio en la cima y más competencia

Uno de los datos más destacados de marzo fue la modificación en el liderazgo del ranking por modelos. Por primera vez en varios meses, la Toyota Hilux dejó de ser el vehículo más vendido, cediendo el primer lugar.

Top 10 de marzo 2026 (por unidades)

1. Peugeot 208 – 2.245

2. Toyota Hilux – 2.194

3. Fiat Cronos – 1.760

4. Ford Ranger – 1.629

5. Chevrolet Onix – 1.415

6. Ford Territory – 1.380

7. Volkswagen Tera – 1.251

8. Chevrolet Tracker – 1.233

9. Volkswagen Amarok – 1.182

10. Volkswagen Taos – 1.173

El gran protagonista del mes fue el Peugeot 208, que alcanzó las 2.245 unidades y logró desplazar a la Hilux por una diferencia mínima. Este cambio marca un quiebre en la tendencia reciente, ya que la pick up venía liderando con comodidad. En la comparación mensual, el 208 creció respecto a febrero (1.915 unidades), mientras que la Hilux mostró una leve baja frente a las 2.212 del mes anterior. Esa dinámica explica el cambio en la cima.

La Ford Ranger se consolida entre los primeros puestos con una buena performance.

Detrás, el Fiat Cronos continúa mostrando una pérdida de terreno, mientras que la Ford Ranger se consolida entre los primeros puestos con una buena performance. También se destacaron el Chevrolet Onix y el Volkswagen Taos, ambos con subas importantes frente al mes previo.

El ranking refleja un mercado más competitivo, con mayor dispersión entre segmentos y cambios constantes en las preferencias de los consumidores, donde autos, SUVs y pick ups se disputan el liderazgo mes a mes.

Marcas: Toyota recupera el liderazgo

En el análisis por marcas, Toyota volvió a ubicarse en la cima con 6.696 unidades y una participación del 14,5%. De esta manera, superó a Volkswagen (6.031) y Fiat (5.435), que completaron el podio. La marca japonesa logró un fuerte crecimiento respecto a febrero, lo que le permitió recuperar el liderazgo, aunque todavía se ubica por debajo en la comparación interanual. Detrás, Chevrolet se posicionó en cuarto lugar con un avance sostenido, seguido por Renault y Ford.

Fiat se mantiene en el tercer lugar dentro de las marcas.

Más atrás aparecen Peugeot, Citroën, Jeep y la china BYD, que continúa ganando presencia en el mercado local con una estrategia de expansión progresiva. El escenario general deja en evidencia una doble lectura: mientras el liderazgo por modelos se vuelve cada vez más dinámico, Toyota mantiene su peso histórico y continúa marcando el pulso del mercado argentino.