Cuáles son los autos eléctricos e híbridos que ingresarán sin arancel

El Gobierno nacional asignó el cupo de 50.000 autos eléctricos e híbridos que ingresarán al país en 2026 sin aranceles, lo que provocará una caída en los precios.

Lo hizo a través de la Resolución 513/2025 de la Secretaría de Industria que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La convocatoria incluye a vehículos completamente eléctricos (solo funcionan con batería); híbridos (motor a combustión y motor eléctrico); híbrido mild (motor a combustión y motor eléctrico auxiliar), e híbrido enchufable (motor a combustión y motor eléctrico enchufable).

“En total, ingresarán 71 modelos de 32 marcas distintas. De los 50 mil autos asignados, 19.280 serán para terminales y 30.720 corresponden a importadores, quienes absorbieron las unidades no solicitadas por las automotrices”, según un comunicado que recibió Agencia Noticias Argentinas.

El lanzamiento de la convocatoria 2026 obedece a que los solicitantes cuenten con el tiempo necesario para la fabricación y embarque de las unidades asignadas.

Asimismo, se asignarán 9.856 mil unidades remanentes más del cupo 2025 entre los importadores que presentaron solicitudes para este llamado. Estas unidades estarán ingresando al país antes del 31 de enero de 2026.

Listado Marcas Modelos Cupo 2026

AION UTV

ARCFOX

ARCFOX S5

ARCFOX T1

ARCFOX T5

KAOLA S

BAIC

BJ30

EU5

X55 HYBRID

X7 HYBRID

BESTUN

T77

T99

BYD

DOLPHIN

DOLPHIN G

DOLPHIN MINI

SEAL 5

SONG PRO

YUAN PRO

CHANGAN

CS55

EADO

CHERY

ARRIZO 8

TIGGO 2

TIGGO 4

TIGGO 5

TIGGO 7

TIGGO 8

DEEPAL

DEEPAL S05

DFSK

E5

GLORY 500

DONGFENG

BOX

HUGE

MAGE

FORTHING

M4

S50EVK

SX5G

GAC

EMKOO

ES

GS4

GREAT WALL HAVAL

H6

H7

JOLION

ORA V7

JAC

E30X

JS6

JETOUR

T1

JMEV

EVEASY

KAIYI

X7

LYNK&CO

LYNK&CO 02

LYNK&CO 06

LYNK&CO01

MG

MG3

ZS

SKYWELL

ET5

HT-i

S06

S07

SUZUKI

ACROSS

SWIFT

VOLKSWAGEN

ID3

XPENG

D03

ZHIDOU

RAINBOW

Teminales