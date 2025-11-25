Así sería la versión deportiva de la nueva Toyota Hilux: “Supongo que eso será en el futuro” 

Durante la presentación de la nueva Toyota Hilux en Australia, la marca japonesa encendió la expectativa sobre posibles evoluciones del modelo, incluida la idea de recuperar un diseño más ancho y una futura versión deportiva GR Sport.

Toyota planea sacar la versión deportiva de la Hilux: cómo sería

Consultado por medios locales sobre esta posibilidad, Nick Hogios, jefe de diseño de Toyota Australia, no descartó que la Hilux pueda robustecerse nuevamente en próximos desarrollos.

“Supongo que eso será en el futuro. Ya hablaremos de eso; por ahora, hay suficientes novedades sobre este modelo”, afirmó.

El ejecutivo agregó que el camino de desarrollo “solo puede mejorar” y que el equipo de diseño se encuentra “en constante evolución”, dejando abierta la posibilidad de modificaciones más agresivas a futuro.

¿Qué pasa con la versión GR Sport?

Por ahora, la nueva Hilux no fue anunciada con su variante deportiva GR Sport, pero desde Toyota dan señales positivas.

Sean Hanley, vicepresidente de ventas, marketing y operaciones de franquicia de Toyota Australia, reconoció que el sello Gazoo Racing sigue siendo clave dentro de la marca:

“Por ahora no. Pero nunca se sabe qué puede pasar. La GR es una parte importante de nuestra línea de marcas”, señaló durante el lanzamiento.

Cómo fue la última Hilux GR

La última configuración GR Sport, presentada en 2023, ofrecía una estética más agresiva y mejoras mecánicas pensadas para el manejo fuera de ruta, incluyendo:

Paragolpes exclusivos

Guardabarros más anchos

Suspensión elevada

Motor turbodiésel 2.8 de 221 CV

Con estas declaraciones, Toyota deja claro que el desarrollo de la Hilux continúa avanzando y que aún hay espacio para nuevas versiones más deportivas y radicales en los próximos años.