El Chevrolet Sonic se abre camino en la Patagonia

El Sonic apunta a un cliente que busca seguridad, equipamiento y una buena relación precio-producto, tanto para el uso diario como para viajar.

En un evento que combinó experiencias, gastronomía y presentación de producto, Sahiora -concesionario oficial de Chevrolet en Neuquén y Río Negro- realizó el lanzamiento del nuevo modelo de la marca en su sede de Av. Perticone 851, Neuquén. La velada reunió a clientes, invitados especiales y referentes del sector, quienes disfrutaron de una noche con catering, música en vivo y propuestas interactivas, en el marco de la presentación oficial del nuevo Chevrolet Sonic.

El encuentro sirvió como escenario para introducir un vehículo que llega con una clara intención: posicionarse dentro de uno de los segmentos más competitivos del mercado. Según explicó Gabriel Lagos, director comercial de Sahiora, las expectativas son altas. “Entendemos que el mercado patagónico está requiriendo un vehículo con diseño moderno, tecnología avanzada y eficiencia. Este modelo viene justamente a ocupar ese espacio”, señaló el directivo en diálogo con Río Negro.

Lagos destacó que el nuevo lanzamiento reúne características clave para el contexto actual, donde el cliente busca cada vez más equilibrio entre prestaciones, consumo y precio.

Un SUV pensado para el usuario patagónico

El nuevo modelo apunta a un perfil amplio de usuarios, pero con una lógica bien definida. De acuerdo a la visión de Lagos, está orientado a quienes priorizan la tecnología, la seguridad y el diseño, sin perder de vista la relación precio-producto. “Creemos que va dirigido tanto a familias como a jóvenes profesionales que utilizan el vehículo en el día a día, pero también para viajes, algo fundamental en nuestra región”, explicó.

En ese sentido, el referente remarcó que el diferencial del modelo se apoya en una combinación de atributos que hoy pesan en la decisión de compra: imagen moderna, alto nivel de equipamiento y eficiencia en el consumo.

Además, subrayó que el usuario patagónico presenta características particulares que condicionan la oferta. Las largas distancias, el uso intensivo y la necesidad de confort posicionan a este tipo de vehículos como una alternativa estratégica. “El cliente de la zona valora mucho la confiabilidad, la seguridad y el confort. Este modelo logra combinar muy bien el uso urbano con el de ruta”, sostuvo Lagos.

Financiamiento y estrategia comercial

En un escenario marcado por cambios en precios y condiciones de acceso, el financiamiento se convirtió en una herramienta clave para dinamizar las ventas. Desde Sahiora, aseguran que el lanzamiento viene acompañado de una propuesta comercial flexible.

“Hoy el financiamiento es fundamental para concretar operaciones. Estamos trabajando con créditos a tasa 0%, toma de usados y planes de ahorro adaptados a cada cliente”, detalló el directivo.

La estrategia apunta a ofrecer una solución integral que facilite el acceso al vehículo, más allá del producto en sí. En este sentido, Lagos remarcó que el objetivo es acercar opciones concretas que se ajusten a las distintas realidades del mercado.

Otro de los ejes centrales es la lectura permanente de la demanda regional. En la Patagonia, el comportamiento del cliente influye directamente en las decisiones de stock y en la configuración de la oferta.

“Para nosotros, la demanda de la zona es clave. Trabajamos con información constante de los clientes para identificar necesidades y trasladarlas a la marca, tanto en versiones como en volumen de unidades”, explicó. Este enfoque permite priorizar aquellas configuraciones más demandadas y responder con mayor rapidez a un mercado que exige disponibilidad y adaptación.

Con este lanzamiento, Sahiora refuerza su posicionamiento en la región y apuesta a consolidar su presencia en un segmento que continúa creciendo. El nuevo modelo llega con una propuesta equilibrada que busca responder a las exigencias del usuario patagónico, en un contexto donde la decisión de compra es cada vez más racional y analizada.

Prestaciones del nuevo Sonic

El nuevo Chevrolet Sonic estrena una identidad visual completamente renovada, alineada con el lenguaje global de los SUV de la marca e inspirada en el Equinox EV. Incorpora el nuevo emblema “bowtie” más horizontal en negro y firma luminosa Full LED, que refuerza la estética y mejora la visibilidad.

Con dimensiones equilibradas para el uso urbano (4.228 mm de largo y 392 litros de baúl), el modelo busca combinar espacio, confort y practicidad. Se ofrece en dos variantes: la Premier, con un enfoque más elegante, y la RS, con estética deportiva y detalles oscurecidos.

En tecnología y seguridad, el Sonic suma el sistema Chevrolet Intelligent Driving, con asistencias como frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril, punto ciego y seis airbags de serie. Además, incorpora conectividad con pantalla MyLink de 11 pulgadas, tablero digital de 8”, Wi-Fi, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, y sistema OnStar.

Bajo el capó, equipa un motor 1.0 turbo de 116 cv y 160 Nm, asociado a caja automática de seis velocidades, con aceleración de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos y velocidad máxima cercana a los 180 km/h. En la Argentina, el modelo ya tiene precios confirmados: $38.390.900 para la versión Premier y $39.690.900 para la versión RS, con llegada a concesionarios durante junio y una gama de seis colores disponibles.