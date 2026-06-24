El fenómeno de las motos más vendidas

Las motos de 110 cc dominan el ranking por su bajo costo y eficiencia. Más del 80% de las ventas corresponde a modelos de baja cilindrada.

El mercado de motos en la Argentina atraviesa un momento de expansión que no pasa desapercibido. En lo que va de 2026, el sector muestra un ritmo de crecimiento sostenido impulsado por la demanda de vehículos económicos, ágiles y de bajo costo de mantenimiento. En este escenario, las motos de baja cilindrada se consolidan como la puerta de entrada a la movilidad para miles de usuarios.

Durante los primeros meses del año, los patentamientos superaron ampliamente las cifras del período anterior, con una suba que refleja no solo una recuperación del sector, sino también un cambio en los hábitos de transporte. Frente al aumento de costos en otros segmentos, la moto aparece como una solución práctica, tanto para uso personal como laboral.

Dentro de este contexto, el interés por conocer cuáles son los modelos más accesibles crece mes a mes. Las opciones por debajo de los tres millones de pesos se posicionan como las más buscadas, ya que combinan precio contenido con prestaciones suficientes para el uso cotidiano.

El ranking de las más accesibles

Tomando como referencia los valores oficiales de cada marca y considerando las versiones de entrada, este es el listado de las 10 motos 0km más económicas disponibles en junio de 2026:

1. Mondial LD 110 Max RT: $1.638.990

2. Keller Crono Classic Eco 110: $1.679.775

3. Corven Energy 110: $1.734.990

4. Motomel Blitz base: $1.800.000

5. Corven Mirage 110: $1.811.990

6. Zanella ZB 110 ST: $1.836.822

7. Gilera Smash VS: $1.840.000

8. Zanella DUE 110 ST: $1.854.990

9. Mondial W150 Cafe Racer: $2.200.990

10. Keller Stratus Eco 150: $2.224.822

La mayoría de estos modelos pertenece al segmento de 110 cc, el más popular del país. Su bajo consumo, facilidad de manejo y costos accesibles explican por qué dominan tanto las ventas como las consultas en concesionarios.

Las favoritas del público

Aunque el ranking se limita a diez modelos, el universo de motos accesibles es más amplio. Existen más de veinte alternativas que se ubican por debajo de los tres millones de pesos, ampliando el abanico para quienes buscan iniciarse en el mundo de las dos ruedas o renovar su unidad sin realizar una gran inversión.

En paralelo, el ranking de patentamientos permite entender qué modelos logran consolidarse en el uso real. Allí aparecen nombres que se repiten año tras año, confirmando que la confiabilidad y el costo operativo siguen siendo factores determinantes en la elección.

Las cifras muestran que cerca del 80% de las ventas corresponde a motos de baja cilindrada. Esto no solo evidencia una preferencia del mercado, sino también una necesidad concreta: contar con un medio de transporte eficiente en contextos urbanos cada vez más exigentes.

A medida que avanza el año, las proyecciones indican que el sector podría alcanzar niveles históricos de ventas. Incluso, algunos analistas anticipan que el crecimiento podría sostenerse en el mediano plazo, impulsado por la estabilidad de estos modelos dentro de la oferta local.

En definitiva, las motos económicas no solo mantienen su vigencia, sino que se posicionan como protagonistas de una transformación en la movilidad. Su combinación de precio, practicidad y versatilidad las convierte en una opción cada vez más elegida por quienes buscan soluciones concretas para el día a día.