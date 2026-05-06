Tres Ases inauguró un Centro de Climatización Inteligente e incorporó la banana a su operación.

La empresa frutícola Tres Ases anunció la puesta en marcha de su nuevo Centro de Climatización Inteligente de Frutas en Cipolletti y confirmó la incorporación de la banana a su cartera de productos, en el marco de una estrategia de crecimiento y diversificación de su operación.

La firma, con más de 60 años de trayectoria en el sector, destacó que la nueva infraestructura permitirá optimizar el control de los procesos de maduración y conservación de frutas, garantizando disponibilidad y calidad durante todo el año para el mercado regional y nacional.

El nuevo centro cuenta con nueve túneles de climatización de última generación, capaces de monitorear y ajustar variables como temperatura, humedad y circulación de aire en tiempo real. El sistema fue desarrollado íntegramente en Argentina y combina hardware y software de alta tecnología para asegurar trazabilidad, consistencia y calidad en cada etapa del proceso.

Desde la compañía señalaron que este desarrollo marca un hito para la Patagonia y permitirá abastecer de manera más eficiente a Río Negro y Neuquén, llevando las frutas a su punto óptimo de comercialización desde la propia región.

En paralelo, Tres Ases concretó un acuerdo con Tropical Argentina para incorporar la banana —considerada la fruta más consumida del país— a su propuesta comercial. Según explicaron, esta alianza permitirá asegurar el abastecimiento continuo de bananas de primera calidad y ampliar la oferta destinada a clientes y cadenas comerciales.

“El desarrollo de este Centro de Climatización Inteligente nos permite tener mayor control del proceso y garantizar previsibilidad y fruta en su punto justo”, afirmó Gabriel Grisanti, presidente de Tres Ases S.A., al referirse a la nueva etapa de la empresa.

La compañía remarcó además que la inversión forma parte de un plan orientado a fortalecer la innovación, el desarrollo regional y la generación de valor agregado dentro de la cadena frutícola argentina.