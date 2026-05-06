Revelaron nuevos detalles del estado de salud del hombre que tiene hantavirus en Bariloche

Un barilochense de 45 años permanece internado en el Área de Cuidados Intermedios del hospital Ramón Carrillo.

Un hombre de 45 años permanece internado en el hospital Hospital Zonal Ramón Carrillo luego de haber sido diagnosticado con hantavirus. Desde el centro de salud informaron nuevos detalles sobre su evolución y el seguimiento epidemiológico de su entorno cercano.

Hombre con hantavirus en Bariloche: detalles del estado de salud

Según precisaron desde el hospital, el paciente se encuentra actualmente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) bajo monitoreo continuo. Su estado respiratorio es “estable”, con asistencia mediante oxigenoterapia convencional, y por el momento no requiere asistencia respiratoria mecánica, aunque continúa bajo estricta vigilancia médica.

El hombre había concurrido a la guardia el domingo por la tarde tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, dolores corporales y diarrea. Debido a la sospecha clínica, quedó internado en observación y horas más tarde se confirmó el diagnóstico de hantavirus.

En paralelo, las autoridades sanitarias realizan un seguimiento preventivo sobre sus contactos estrechos. Su pareja y su hijo permanecen aislados y bajo control médico, aunque hasta el momento no presentan síntomas.

Desde el hospital indicaron que ambos cumplen un protocolo de aislamiento preventivo para monitorear posibles signos compatibles con la enfermedad, como fiebre, dolores musculares o cefaleas, durante el período de incubación.

Asimismo, remarcaron que el personal sanitario mantiene activas las medidas de bioseguridad y prevención correspondientes para evitar nuevos contagios.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con excrementos, saliva u orina de roedores silvestres infectados. En la región andina, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de prevención, especialmente en áreas rurales o espacios cerrados que hayan permanecido sin ventilación.