Una banda de encapuchados perpetró un violento robo en Bariloche

El robo perpetrado por una banda ocurrió la noche del martes, en la zona oeste de Bariloche. (foto de archivo)

Una pareja de jubilados vivió la noche del martes minutos de profunda angustia durante un violento robo perpetrado en su domicilio de Bariloche por una banda de delincuentes que actuaron posiblemente encapuchados y con armas de fuego, que se llevaron dinero, tarjetas bancarias y otros artículos de valor.

Los asaltantes se llevaron además una camioneta Toyota Hilux, que horas después hallaron abandonada en la zona de Virgen de las Nieves, a varios kilómetros del domicilio donde ocurrió el asalto.

Fuentes con conocimiento del hecho revelaron a Diario RÍO NEGRO que el robo ocurrió minutos antes de las 21 del martes, en una vivienda que está ubicada en la calle Libra, casi al 200 de la zona oeste de Bariloche. Esa calle asfaltada comunica la avenida de los Pioneros con la avenida Bustillo, en el sector de playa Bonita.

Según las fuentes, seis delincuentes entraron a la propiedad tras el cero perimetral. Era una noche cerrada, fría y lluviosa. Los asaltantes tomaron una escalera que encontraron en el patio y la usaron para escalar hasta la planta alta, donde hay un balcón.

De acuerdo al relato de las fuentes, los delincuentes rompieron el vidrio de la puerta balcón y de esa forma irrumpieron en el interior del domicilio, donde sorprendieron a un hombre, de 73 años, y a su esposa, de 72.

Armados y encapuchados

Todo indica que estaban encapuchados y portaban armas de fuego y, al menos uno de los asaltantes, tenía un arma blanca, que utilizaron para amenazar a las víctimas.

Los asaltantes ataron con alambre a la pareja y se apoderaron de una suma de dinero, que no trascendió por el momento. También, robaron las tarjetas bancarias y otros objetos. Cuando se marcharon exigieron las llaves de una camioneta Toyota Hilux de las víctimas y se fueron en ese automotor. Las fuentes comentaron que asaltantes además de ocultar sus rostros usaron posiblemente guantes.

Las víctimas tras liberarse avisaron a la Policía que fue hasta el domicilio para tomar conocimiento del robo y comenzar con las pesquisas. Las fuentes comentaron que la mujer sufrió lesiones posiblemente por las ataduras con el alambre y estaba conmocionada por la pesadilla que había vivido. Por eso, una ambulancia la trasladó hasta el hospital Ramón Carrillo de esta ciudad, para recibir la atención necesaria.

Personal del gabinete de Criminalística estuvo en el domicilio en busca de indicios y evidencias para la investigación preliminar, que coordina la fiscal de turno Sofía Ocampo.

Este diario intentó obtener información en el Ministerio Público Fiscal sobre el hecho y las primeras diligencias dispuestas por la fiscal, pero no hubo respuesta por el momento.

Tampoco hubo información oficial sobre el violento robo, que sucedió en la semana que el ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno rionegrino, Daniel Jara, mantuvo reuniones con representantes de juntas vecinales de Bariloche que manifestaron su preocupación por la falta de seguridad en varios sectores de esta ciudad.