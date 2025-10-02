Importación de autos: el Gobierno eliminó un trámite clave para bajar costos y agilizar el mercado

La medida fue oficializada a través de la resolución 546/2025 de la Secretaría de Turismo. (Foto: archivo Florencia Salto)

El Gobierno Nacional oficializó una medida que simplifica y reduce los costos para la importación de vehículos al reconocer homologaciones de estándares internacionales y certificados de laboratorios locales ya aprobados por modelo. El objetivo, según informaron, es abaratar costos, evitar la duplicación de trámites y generar más competencia en el mercado.

La normativa, formalizada a través de la resolución 546/2025 de la Secretaría de Turismo, permitirá que los importadores utilicen una Licencia de Configuración Ambiental (LCA) ya autorizada localmente al momento de ingresar un vehículo nuevo. Este documento es el que garantiza que la unidad cumple con los estándares ambientales para poder circular.

Previamente, el sistema exigía que cada importador gestionara una licencia por cada vehículo que ingresaba al país, incluso si se trataba de un modelo que ya había sido aprobado en Argentina o en mercados con requisitos más exigentes.

Federico Sturzenegger sobre la simplificación de trámites para la importación de autos

“No tenía sentido que un importador, trayendo el mismo modelo de auto que otro ya había homologado e importado, tuviera que rehacer todo el trámite de la LCA desde cero”, señaló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario agregó que existía «un sistema pensado para obstaculizar la importación, frenar la competencia y alimentar la burocracia». En contraposición, destacó que el cambio implica una «revolución en el sistema de homologación», pasando de una lógica de «trabar hasta entender» a una de «habilitar y confiar».

Desde el Gobierno detallaron que esta simplificación se suma a la resolución 271/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, que ya había agilizado el procedimiento para obtener la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), un documento que garantiza la seguridad de los vehículos. Esa normativa permite la aceptación de certificaciones de seguridad de organismos de la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.

En resumen, los importadores podrán ahora utilizar tanto una LCM como una LCA ya existente para un determinado modelo. «Un modelo aprobado vale para todos: no más ensayos por importador o por unidad», concluyó Sturzenegger.