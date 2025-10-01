Concesionarios de autos de Neuquén debatirán sobre el futuro del negocio y la inteligencia artificial

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) realizará en Neuquén su octava Convención Regional del año, un encuentro destinado a los referentes del sector en toda la provincia. La jornada se desarrollará el martes 7 de octubre desde las 9 de la mañana en el hotel Hilton Garden Inn de la capital neuquina.

Bajo el lema “Reconvirtiendo el Negocio: Oportunidades en un mercado en evolución”, el evento buscará ofrecer herramientas de capacitación y debate para los concesionarios de autos, motos y maquinarias agrícolas de la región. Según informaron desde la organización, participarán autoridades provinciales, directivos de ACARA y representantes de las empresas locales.

La agenda incluirá workshops sobre temas estratégicos como el mercado automotor, novedades impositivas y legales, defensa del consumidor y la gestión de equipos de trabajo. Además, se sumará un panel dedicado a la aplicación de la Inteligencia Artificial en la comercialización de vehículos.

Desde la entidad organizadora detallaron que se realizará una Mesa de Trabajo exclusiva para los titulares de los concesionarios, a la que fueron invitados funcionarios locales y provinciales. El objetivo de este encuentro es debatir los principales desafíos del sector en el actual escenario político-económico del país. Este panel contará con la participación de Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo de la Nación.

Las Convenciones Regionales de ACARA comenzaron en 2024 con el objetivo de tener una presencia federal y acercarse a los socios de todo el país. Según el comunicado oficial, durante el año pasado participaron más de 4.000 personas en 11 encuentros, y en las siete ediciones de 2025 ya han asistido más de 3.000.