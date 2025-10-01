Concesionarios de autos de Neuquén debatirán sobre el futuro del negocio y la inteligencia artificial
La convención regional de ACARA se realizará el 7 de octubre en la ciudad de Neuquén. Analizarán la evolución del mercado y los nuevos desafíos. Participará el exministro Dante Sica.
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) realizará en Neuquén su octava Convención Regional del año, un encuentro destinado a los referentes del sector en toda la provincia. La jornada se desarrollará el martes 7 de octubre desde las 9 de la mañana en el hotel Hilton Garden Inn de la capital neuquina.
Bajo el lema “Reconvirtiendo el Negocio: Oportunidades en un mercado en evolución”, el evento buscará ofrecer herramientas de capacitación y debate para los concesionarios de autos, motos y maquinarias agrícolas de la región. Según informaron desde la organización, participarán autoridades provinciales, directivos de ACARA y representantes de las empresas locales.
La agenda incluirá workshops sobre temas estratégicos como el mercado automotor, novedades impositivas y legales, defensa del consumidor y la gestión de equipos de trabajo. Además, se sumará un panel dedicado a la aplicación de la Inteligencia Artificial en la comercialización de vehículos.
Desde la entidad organizadora detallaron que se realizará una Mesa de Trabajo exclusiva para los titulares de los concesionarios, a la que fueron invitados funcionarios locales y provinciales. El objetivo de este encuentro es debatir los principales desafíos del sector en el actual escenario político-económico del país. Este panel contará con la participación de Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo de la Nación.
Las Convenciones Regionales de ACARA comenzaron en 2024 con el objetivo de tener una presencia federal y acercarse a los socios de todo el país. Según el comunicado oficial, durante el año pasado participaron más de 4.000 personas en 11 encuentros, y en las siete ediciones de 2025 ya han asistido más de 3.000.
