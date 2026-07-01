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Las baterías de sodio avanzan

“Entre 10.000 y 20.000 autos eléctricos usarán baterías de sodio antes de 2026”, sostuvo Ni Jun, director de fabricación de CATL.

Redacción

Por Redacción

Ni Jun, director de fabricación de CATL.

Ni Jun, director de fabricación de CATL.

Las baterías de ion-sodio empiezan a dar el salto hacia la producción a gran escala. CATL lidera este avance con una estrategia que combina autos eléctricos y almacenamiento energético para reducir costos. “Entre 10.000 y 20.000 vehículos eléctricos podrían equipar baterías de sodio antes de que termine 2026”, afirmó Ni Jun, director de fabricación de la compañía.

El primer paso llegará junto a Changan, con un modelo que superará los 400 km de autonomía y podría alcanzar hasta 600 km en futuras evoluciones. Además, estas baterías muestran un rendimiento destacado en frío extremo: “mantienen más del 90% de su capacidad utilizable a -40°C”, explicó Ni Jun.

En paralelo, CATL avanza con sistemas de almacenamiento y acuerdos industriales que buscan escalar la producción y consolidar esta tecnología como alternativa al litio.


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Las baterías de ion-sodio empiezan a dar el salto hacia la producción a gran escala. CATL lidera este avance con una estrategia que combina autos eléctricos y almacenamiento energético para reducir costos. “Entre 10.000 y 20.000 vehículos eléctricos podrían equipar baterías de sodio antes de que termine 2026”, afirmó Ni Jun, director de fabricación de la compañía.

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