Las baterías de sodio avanzan

Las baterías de ion-sodio empiezan a dar el salto hacia la producción a gran escala. CATL lidera este avance con una estrategia que combina autos eléctricos y almacenamiento energético para reducir costos. “Entre 10.000 y 20.000 vehículos eléctricos podrían equipar baterías de sodio antes de que termine 2026”, afirmó Ni Jun, director de fabricación de la compañía.

El primer paso llegará junto a Changan, con un modelo que superará los 400 km de autonomía y podría alcanzar hasta 600 km en futuras evoluciones. Además, estas baterías muestran un rendimiento destacado en frío extremo: “mantienen más del 90% de su capacidad utilizable a -40°C”, explicó Ni Jun.

En paralelo, CATL avanza con sistemas de almacenamiento y acuerdos industriales que buscan escalar la producción y consolidar esta tecnología como alternativa al litio.