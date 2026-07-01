La posibilidades de una educación híbrida

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Rio Negro a través de la Dirección de Educación Superior, publicó un documento de orientaciones pedagógicas para implementar la educación híbrida en los Institutos de Formación Docente Continua. En el documento se hace referencia a “mutaciones didácticas”, “arquitecturas descentradas”, “co-agencia con la IA» y citan como bibliografía de referencia a autores como Tim Fawns, Carina Liony Mariana Maggio, entre otros. Pero no parece escrito para la realidad educativa pública de nuestro país ni de la provincia.

Por un lado, el documento plantea que la hibridación no se trata de hacer videollamadas o publicar cuestionarios, pone un límite a la virtualidad y asegura que las prácticas docentes serán 100% presenciales y obligatorias. No obstante, al mismo tiempo pide a los docentes que diseñen tres escenarios simultáneos, para la organización del tiempo y el espacio pedagógico: preparación de foros reflexivos, podcasts, portafolios digitales, rúbricas compartidas, materiales “on demand”. Esto no es suficiente, también se pide que sean mediadores de IA, diseñadores de experiencias y curadores de contenidos. Todo este trabajo, ¿quién lo reconoce? ¿En qué horario se va a realizar? No es solo tiempo que no se regula, sino que implica realizar tarea docente por el mismo salario y con condiciones precarias de conectividad para docentes y estudiantes.

El documento también dice que la hibridación es una forma de dar respuesta a la dispersión característica de la provincia y una manera de “sostener trayectorias” y “ampliar el acceso”. En los parajes de la Línea Sur, en las diversas localidades del Alto Valle donde la conectividad se reduce significativamente, ¿cómo se garantiza el acceso educativo para estudiantes que no cuentan con computadora ni red Wifi o 4G ilimitado? ¿Sabe la comunidad que los docentes del IFDC Fiske Menuko pagamos de nuestro bolsillo o debemos conseguir financiación para el Wifi que garantiza a los estudiantes realizar consultas virtuales y utilizar las aulas virtuales? La equidad territorial y la flexibilidad en las trayectorias educativas no son reales sin inversión de presupuesto en educación pública y de calidad, empezando por la presencialidad que ya se ejerce. Es decir, que garantizar las trayectorias educativas para los estudiantes debería comenzar más acá para el gobierno, en la presencialidad, que implica el encuentro con los docentes que enseñan y acompañan el aprendizaje.

En el documento se dedica un espacio importante al uso de la inteligencia artificial. Se advierte contra la “delegación cognitiva” y se propone “enseñar contras las máquinas”. Pero para poder usar su potencial y señalar sus límites se necesita capacitación en servicio. ¿Cuántos docentes de la provincia recibieron capacitación en el uso de IA?

La hibridación se presenta como un desafío, una oportunidad innovadora, pero no se dice que es a costa de un ajuste presupuestario, que, entre otras cosas, implica más responsabilidad individual del docente. Estas orientaciones propuestas son decisiones pedagógico-políticas que se enmarcan en los cambios de los diseños curriculares de las carreras de Profesorado y que se busca implementarlos sin el debate democrático y el consentimiento de la comunidad educativa de los Institutos de Formación Docente Continua.

* Licencia y profesora en psicología, IFDC Fiske Menuko de General Roca.