Necrológicas de hoy, miércoles 1 de julio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 1 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
RUIZ, JULIO ARGENTINO
La Cámara de Productores de General Roca participa su fallecimiento acompañanado a su familia en estos momentos de dolor.
Andrade, Susan
Falleció en Neuquén el 26/6/2026 – CJ CUIDAR SALUD – lamenta la partida de su paciente y acompaña a su familia en tan doloroso momento.
COLPI, FLORENTINA
Falleció en General Roca a los 90 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos fueron inhumados ayer a las 16 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
COLPI, FLORENTINA
Con inmenso cariño despedimos a Flora, que durante tantos años acompañó a nuestra familia con afecto, dedicación y generosidad. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros y estaremos eternamente agradecidos.EMPRESA DINIELLO
DI NICOLO, MARIA
Falleció el 30/06/2021 a los 76 años. Al cumplirse cinco años de tu partida te recordaremos con mucho cariño. Tu hermano Antonio y sobrinos Christian, Gisella y Carolina Di Nicolo.
Carballo, Hugo Argentino
A quien fue H.A.C. hijo de Magdalena Acuña y Jose Carballo, un gran periodista, padre, esposo, abuelo, hijo, hermano, tio, amigo, hoy lo despedimos con un gran dolor en el corazón pero lleno de amor y enseñanzas. Vuela alto y que Dios te dé descanso eterno. Te recordaremos día a día en cada lugar que habitaste. Gracias por tu enorme y bondasoso corazón. En cada canción del Flaco Spinetta estarás. Te amaremos por siempre
Comentarios