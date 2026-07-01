Necrológicas de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

RUIZ, JULIO ARGENTINO La Cámara de Productores de General Roca participa su fallecimiento acompañanado a su familia en estos momentos de dolor.

Andrade, Susan Falleció en Neuquén el 26/6/2026 – CJ CUIDAR SALUD – lamenta la partida de su paciente y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

COLPI, FLORENTINA Falleció en General Roca a los 90 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos fueron inhumados ayer a las 16 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

COLPI, FLORENTINA Con inmenso cariño despedimos a Flora, que durante tantos años acompañó a nuestra familia con afecto, dedicación y generosidad. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros y estaremos eternamente agradecidos.EMPRESA DINIELLO

DI NICOLO, MARIA Falleció el 30/06/2021 a los 76 años. Al cumplirse cinco años de tu partida te recordaremos con mucho cariño. Tu hermano Antonio y sobrinos Christian, Gisella y Carolina Di Nicolo.