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Necrológicas de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

Las necrológicas del día de hoy, miércoles 1 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

RUIZ, JULIO ARGENTINO

La Cámara de Productores de General Roca participa su fallecimiento acompañanado a su familia en estos momentos de dolor.

Andrade, Susan

Falleció en Neuquén el 26/6/2026 – CJ CUIDAR SALUD – lamenta la partida de su paciente y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

COLPI, FLORENTINA

Falleció en General Roca a los 90 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos fueron inhumados ayer a las 16 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

COLPI, FLORENTINA

Con inmenso cariño despedimos a Flora, que durante tantos años acompañó a nuestra familia con afecto, dedicación y generosidad. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros y estaremos eternamente agradecidos.EMPRESA DINIELLO

DI NICOLO, MARIA

Falleció el 30/06/2021 a los 76 años. Al cumplirse cinco años de tu partida te recordaremos con mucho cariño. Tu hermano Antonio y sobrinos Christian, Gisella y Carolina Di Nicolo.

Carballo, Hugo Argentino

A quien fue H.A.C. hijo de Magdalena Acuña y Jose Carballo, un gran periodista, padre, esposo, abuelo, hijo, hermano, tio, amigo, hoy lo despedimos con un gran dolor en el corazón pero lleno de amor y enseñanzas. Vuela alto y que Dios te dé descanso eterno. Te recordaremos día a día en cada lugar que habitaste. Gracias por tu enorme y bondasoso corazón. En cada canción del Flaco Spinetta estarás. Te amaremos por siempre

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