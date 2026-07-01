Neuquén acelera su transición energética

El diseño visual y estructural de los módulos de carga fue proyectado de manera minuciosa, buscando una concordancia estética con la identidad institucional y el paisaje moderno de Neuquén Capital.

La capital provincial ha marcado un nuevo hito en su agenda de desarrollo ambiental tras consolidar la implementación de un sistema de infraestructura pública diseñado específicamente para la micromovilidad. Con la instalación y puesta en marcha de 30 módulos de carga destinados a monopatines y bicicletas eléctricas, la ciudad de Neuquén transforma de manera tangible su fisonomía urbana y avanza firmemente hacia un modelo de transporte limpio, eficiente y adaptado a las exigencias del siglo XXI. Estos nuevos dispositivos de abastecimiento energético ya se integraron por completo a la rutina de los ciudadanos, quienes ven modificada positivamente su forma de trasladarse diariamente.

La iniciativa forma parte de un plan maestro que busca desincentivar el uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles en trayectos cortos y medianos, promoviendo en su lugar alternativas que disminuyan la congestión vial y la emisión de gases de efecto invernadero. La respuesta de la comunidad ante esta propuesta ha sido inmediata, evidenciando una demanda latente por servicios que acompañen el crecimiento del parque de vehículos eléctricos particulares en la región.

Un sistema diseñado para la comunidad y el uso cotidiano

La encargada de detallar los alcances y la operatividad de este programa fue Noelia Rueda Cáceres, quien se desempeña como subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén. La funcionaria subrayó que uno de los pilares del proyecto es la accesibilidad y la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con los equipos.

Según explicó, el procedimiento de recarga ha sido simplificado al máximo para garantizar que cualquier persona pueda utilizarlo sin inconvenientes: el usuario solo debe ubicar su monopatín o bicicleta en el módulo correspondiente, levantar la compuerta de resguardo, realizar la conexión del cable de carga, volver a cerrar la tapa protectora y colocar el candado de seguridad para evitar cualquier tipo de imprevisto.

Un aspecto fundamental de esta política pública es su gratuidad. Al no tener costo alguno y encontrarse disponibles de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día, las estaciones rompen barreras económicas y garantizan que el beneficio de la energía limpia llegue a todos los sectores de la población por igual. Esta disponibilidad permanente otorga a los usuarios la confianza necesaria para planificar recorridos de mayor distancia a lo largo del mapa urbano, sabiendo que contarán con puntos de reabastecimiento seguros en su trayecto.

La implementación de estas estaciones fijas no es un hecho aislado, sino que complementa directamente a otras políticas previas de éxito probado, tales como el Sistema Integrado de Bicicletas Públicas Compartidas (SIBICI). La funcionaria municipal remarcó el valor demográfico de la capital neuquina para la adopción de estas innovaciones, haciendo hincapié en que Neuquén posee una población compuesta de forma mayoritaria por jóvenes.

Este factor demográfico resulta clave, dado que las nuevas generaciones demuestran una plasticidad superior y una enorme velocidad para adoptar tecnologías disruptivas, asimilándolas no solo como una opción económica de transporte frente al vehículo tradicional, sino también como una declaración de responsabilidad ambiental.

El impacto positivo en la infraestructura y la economía urbana

El diseño visual y estructural de los módulos de carga fue proyectado de manera minuciosa, buscando una concordancia estética con la identidad institucional y el paisaje moderno de Neuquén Capital. En lo que respecta a su localización geográfica, las 30 estructuras se distribuyeron estratégicamente en áreas neurálgicas de alta densidad peatonal y vehicular, garantizando una cobertura equitativa.

Entre las ubicaciones más destacadas se encuentran el transitado Parque Jaime de Nevares, los alrededores de la sede del Municipio del centro, el distrito bancario, el paseo de la Isla 132, el área recreativa de Parque Norte, la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) y el Polo Tecnológico, siendo este último uno de los puntos que registra el mayor índice de utilización diaria.

Desde la perspectiva de la gestión pública, Rueda Cáceres manifestó el profundo orgullo que genera la concreción de este proyecto, el cual impacta de forma directa y positiva en el día a día de los vecinos. La posibilidad de acceder a puntos de suministro de energía en la vía pública brinda tranquilidad a los usuarios de vehículos eléctricos ligeros, permitiendo extender la autonomía de viaje y democratizando el uso de la tecnología aplicada al transporte.

Asimismo, los beneficios de esta red de carga trascienden la movilidad y repercuten en múltiples dimensiones de la vida urbana. Las autoridades locales destacan que ya es perceptible una disminución progresiva en los niveles de contaminación acústica y atmosférica en las zonas de mayor circulación. Paralelamente, la instalación de estos nodos tecnológicos funciona como un dinamizador de la economía de cercanía, incrementando el flujo de clientes en los comercios situados en las inmediaciones de los puntos de carga.

Adicionalmente, el proyecto fomenta el desarrollo socioeconómico local mediante la creación de puestos de empleo genuinos, enfocados en las áreas de desarrollo tecnológico, logística de instalación y mantenimiento técnico preventivo de las estructuras.

Para asegurar una extensa vida útil bajo las rigurosas condiciones climáticas de la Patagonia, cada una de las terminales de recarga fue fabricada con materiales industriales de alta gama y gran capacidad de resistencia al desgaste y al vandalismo. La arquitectura interna y externa de cada unidad consta de dos carcasas principales elaboradas en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) con un espesor de 3 milímetros.

Este mismo material se utilizó para la confección de la tapa móvil de protección y del receptáculo porta enchufe. El sistema se completa con un tomacorriente normalizado de 220V que posee certificación de estanqueidad IP67, una norma internacional que garantiza su total idoneidad y seguridad para operar a la intemperie, resistiendo de forma óptima el ingreso de polvo, lluvia y humedad.

Enyi: desarrollo con sello neuquino

La consolidación de esta red de terminales de carga en la ciudad de Neuquén es el resultado directo de una sinergia entre la planificación estatal y la inversión del sector privado local. El prototipo original que dio vida a los módulos de carga eléctrica instalados en la vía pública fue una iniciativa contratada originalmente por Enyi, una firma comercial nacida y desarrollada en el suelo neuquino. Tras el diseño exitoso de este equipamiento urbano, la empresa selló una cooperación estratégica con la Municipalidad para coordinar su colocación en las zonas más transitadas y de mayor utilidad para los usuarios de la ciudad.

Enyi opera como una marca especializada bajo el ala del consolidado grupo automotor Nippon Car, orientando sus esfuerzos comerciales y filosóficos hacia el mercado de la movilidad ligera y sustentable. En su local comercial, ubicado de forma estratégica en la céntrica intersección de Ministro González y Avenida Argentina, la firma ofrece un amplio catálogo enfocado principalmente en la comercialización de monopatines eléctricos de última generación, complementando su oferta con motocicletas y bicicletas propulsadas por energías limpias.

Desde el inicio de sus operaciones comerciales en la capital de la provincia, el objetivo principal de Enyi ha sido posicionarse como el actor referente de la electromovilidad en toda la región patagónica, promoviendo no solo la venta de vehículos, sino también el desarrollo de la infraestructura urbana necesaria para sostener este cambio cultural en el transporte.