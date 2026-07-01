Neuquén afina la reglamentación del canon a las represas y se abre otro fondo para los municipios

Río Negro aprobó el mes pasado el cobro de un canon por el uso del agua a las represas hidroeléctricas del Comahue. Al otro lado de los ríos, la provincia de Neuquén también avanzó con una medida similar. Fue por medio de una ley, la 3442, que fue sancionada en 2024 y todavía debe ser reglamentada.

Esta norma obtuvo luz verde un año antes del proceso licitatorio que definió las nuevas concesiones de los complejos de El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Cerros Colorados.

Los contratos originales, que databan de la década de los 90, no preveían el cobro de un canon, ya que al ser confeccionados antes de la reforma constitucional, no consideraban a los distritos subnacionales como dueños de sus recursos naturales.

Luego de una intensa negociación, el Gobierno nacional finalmente accedió el año pasado a incluir este concepto a favor de las provincias y también amplió la base para el cálculo de las regalías.

La cuestión del canon volvió a la agenda en las últimas semanas, a partir del proyecto que trató y aprobó la Legislatura de Río Negro para llevarlo a la práctica.

Los diputados avalaron por 40 votos a favor y cuatro en contra el esquema de retribución, que llega al 2% sobre el total de la energía comercializada en el mercado mayorista y es compartido con Neuquén en partes iguales de 1%.

Neuquén trabaja para reglamentar la ley «a la brevedad»

Consultado por Diario RÍO NEGRO, el secretario de Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, dijo que en el caso neuquino se está trabajando para reglamentar la ley «a la brevedad», con el objetivo de que funcione cuanto antes.

El texto fue promulgado, pero no reglamentado por parte del Ejecutivo. La explicación fue que los contratos se habían modificado y que el marco normativo era distinto al que regía cuando se dio el debate en la Cámara.

De acuerdo a la ley provincial, el canon debe ser liquidado de manera mensual por parte de las concesionarias y no debe superar los U$S 0,0050 por metro cúbico turbinado. Para su cálculo en los aprovechamientos instalados en cursos de agua que sean límite interprovincial, ordena tomar el 50% del volumen total de agua utilizada para la generación de energía hidroeléctrica.

Un nuevo fondo para Neuquén: a quién irá y cómo se distribuirá

La norma, que fija como autoridad de aplicación a la subsecretaría de Recursos Hídricos, también crea un «Fondo de Recaudación por el Uso del Agua para la Generación de Energía Eléctrica«.

El fondo se distribuye en un 70% para «elaborar y ejecutar» proyectos de energía renovable, en un 22% para hacer obras de infraestructura básica en los municipios contemplados por la ley de coparticipación y en un 8% para hacer obras de infraestructura básica en los municipios no incluidos en la coparticipación.

«Se está trabajando en la reglamentación, hay que recordar que estamos hablando de recursos coparticipables«, precisó Salvatori en contacto con este medio.

El funcionario explicó que el precio que se tomará en cuenta para la liquidación será regulado, en una proporción que irá disminuyendo año tras año hasta llegar a la liberación total del cálculo en el plazo de una década.

Si bien Neuquén no definió una proyección oficial de lo que se podría recaudar, al repartirse el monto en partes iguales, la expectativa se alinearía con los 40 millones de dólares anuales que se estiman en Río Negro.

Salvatori destacó también la actualización del mecanismo para cobrar las regalías, que por ley nacional son del 12%, y la posibilidad de percibirlas en especie, es decir con energía eléctrica, un mecanismo que según dijo ya comenzó a aplicarse con el EPEN.