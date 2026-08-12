ASÍ LO VEO / Mercedes-Benz admite exceso de pantallas y promete volver a lo esencial

El CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius, puso en palabras una crítica cada vez más extendida: los autos modernos se pasaron de pantallas.

El directivo reconoció que la industria, incluida su propia marca, “ha ido un poco demasiado lejos” al reemplazar botones físicos por controles digitales que no siempre resultan prácticos. En sus declaraciones, admitió que muchas veces la innovación tecnológica se adelantó a las verdaderas necesidades del usuario, relegando la experiencia de uso.

Aunque defendió el desarrollo de interfaces intuitivas, también señaló que “quizás nos olvidamos un poco del cliente” en ese proceso. Como consecuencia, anticipó un cambio de enfoque: Mercedes volverá a incorporar botones para funciones clave, buscando un equilibrio entre digitalización y ergonomía en sus futuros modelos.