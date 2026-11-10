Neuquén se subió al futuro: así se vivió el Test Drive masivo de BYD

BYD Neuquén cerró su Test Drive gratis y masivo con más de 3.000 visitantes y más de 600 pruebas de manejo. El sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, la Isla 132 (Paseo de la Costa) se transformó en un punto de encuentro para vecinas y vecinos de toda la región, que se acercaron con sus familias a conocer la marca y a manejar sus vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables.

La ciudad, al volante

El test drive fue el corazón de la propuesta. Acompañados por el equipo de BYD Neuquén, los participantes eligieron el modelo que querían probar y salieron a manejarlo en tres circuitos diseñados para sentir en movimiento el silencio de la conducción eléctrica, el andar suave y la tecnología a bordo.

“La respuesta de Neuquén superó todo lo que imaginábamos. Más de 3.000 personas se acercaron y más de 600 se subieron a manejar un BYD: eso habla del interés que hay en la región por la movilidad de nuevas energías. Gracias a cada familia que eligió pasar el fin de semana con nosotros”, afirmó Diego Manfio, presidente de Movilidad del Futuro S.A.S., concesionario oficial BYD Neuquén.

El clima acompañó con dos jornadas ideales a orillas del Limay, y las familias aprovecharon para quedarse toda la tarde. Mientras esperaban su turno, los visitantes disfrutaron de livings para descansar, el puesto de café e hidratación de De la Ribera Restó Bar alimentado por la energía de un vehículo BYD, el espacio permanente de arte infantil, el espacio de bienestar de Yoga Prashant –con actividades de respiración, yoga y estiramiento–, karaoke dentro de los modelos BYD y, desde las 17:00 hs, la BYD Neuquén Sunset Experience con DJ Gabee en las bandejas, que cerró cada jornada con música frente al río.

Los modelos que se pudieron conocer

La gama completa de BYD en Argentina estuvo a disposición del público, con vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables con tecnología Super Hybrid:

Dolphin Mini.

100% eléctricos: DOLPHIN MINI, el eléctrico más vendido del país, y el SUV YUAN PRO.

Híbridos enchufables: los SUV SONG PRO DM-i, ATTO 2 DM-i, SEAL U DM-i y Ti7 DM-p, el sedán SEAL 5 DM-i y la pick-up SHARK DMO.

En exhibición: YANGWANG U8, un SUV todoterreno de lujo, y YANGWANG U9, un superdeportivo 100% eléctrico.



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YANGWANG U8 y U9, el gran atractivo de la exhibición

Los exclusivos YANGWANG U8 y U9 concentraron buena parte de la atención: fotos, consultas y mucha curiosidad por ver de cerca la tecnología más avanzada del Grupo BYD. El U8, el SUV todoterreno de lujo de YANGWANG, sorprendió con sus cuatro motores eléctricos de cerca de 1.200 CV y una plataforma capaz de hacerlo girar sobre su propio eje y hasta flotar en el agua durante unos 30 minutos ante una emergencia.

Yangwang U9.

Entre los dos, se destacó el U9. El superdeportivo 100% eléctrico, cuya versión Xtreme se convirtió en el auto de producción más rápido del mundo, despertó el mayor interés del público. Sus 1.300 CV, el 0 a 100 km/h en 2,36 segundos, las puertas tipo mariposa y la suspensión inteligente DiSus-X, capaz de hacerlo saltar y hasta bailar, lo volvieron la parada obligada de grandes y chicos.

Cómo coordinar un test drive

Dónde: puntos de venta BYD Neuquén de Acceso Aeropuerto (Goya y Av. Mosconi) y Alto Comahue Shopping.

Qué llevar: registro de conducir vigente.