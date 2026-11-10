Erica Acosta, exfuncionaria de Carlos Soria, cuestionó el Presupuesto 2027 del municipio de Roca

La exdirectora de Contabilidad y Finanzas y extitular del Tribunal de Cuentas de Roca, Erica Acosta, objetó la forma en que se elaboran los presupuestos municipales y remarcó que no hay una manera clara de seguir la evolución de los gastos del municipio.



La contadora, que fue funcionaria del último gobierno municipal de Carlos Soria, reiteró en parte los argumentos que vertió el viernes pasado en la audiencia pública en la que se debatió el municipal y en la que planteó que no es transparente el acceso a la información financiera del municipio.



En una entrevista con Río Negro Radio, Acosta aseguró que no pudo acceder a los presupuestos anteriores del municipio, principalmente los años 2023, 2024 y 2025.

Precisó que al no poder acceder a los presupuestos y balances del mismo año es muy complicado hacer un seguimiento de la evolución de los números del municipio actualmente.



Lo que remarcó la exfuncionaria y a partir de ello también cuestionó a los concejales de Roca, es que la suma de los gastos que presentó el Ejecutivo tiene un desfasaje de 4.000 millones de pesos con el monto total que se menciona en el proyecto.

La proyección de deudas en el Presupuesto 2027



La exfuncionaria cuestionó que el presupuesto se apoye en financiamiento todavía no obtenido. Según sus cálculos, el endeudamiento previsto asciende a 22.410 millones de pesos. “Con esa deuda podías comprar 450 camionetas Toyota 0 km”, graficó. Concluyó que “hacer un presupuesto es tener claridad de dónde voy a sacar los fondos, no de un préstamo”.



También señaló que sumar esa deuda a la base distorsiona el cálculo del peso de la masa salarial sobre el total, por lo que no es posible determinar un valor real.



Acosta objetó el artículo que faculta al Ejecutivo a trasladar fondos entre partidas y pidió volver al criterio del presupuesto de 2011. No se trata de una rigidez absoluta, explicó: si se presupuestan escritorios y se necesitan televisores, no hay problema porque es el mismo rubro. Lo que no puede ocurrir es tomar de una partida de bienes de capital para gastos corrientes. “Si podés mover todo, ¿cuál es el plan de gobierno?”, se preguntó.

Acosta marcó una subejecución en la obra pública

Sobre la obra pública, señaló que lo ejecutado respecto de lo presupuestado fue de 35% en 2023, 18% en 2024 y 25,6% en 2025, un promedio cercano al 26%. Eso le genera “serias dudas” sobre el nivel de ejecución que tendrá lo proyectado para el próximo año.

El desdoblamiento de sueldos, posibles razones según la exfuncionaria



Sobre el desdoblamiento de sueldos señaló que es evidente que no hay un trabajo de cash flow o flujo de caja, que consiste en saber cuánto ingresa y cuánto sale de las arcas municipales.



Por su experiencia previa en esa función, presume que en el municipio no tenían claridad sobre cómo afrontarían los pagos ni cómo generarían los ingresos, algo que, advirtió, “no se puede perder nunca”. Remarcó además que los empleados terminaron cobrando tres días después y que, hasta donde sabe, es la primera vez que ocurre algo así.



Respecto de los argumentos del Ejecutivo, que atribuyó la situación a las alertas meteorológicas, al fenómeno de El Niño y a la caída de la coparticipación, Acosta no los descartó, pero los relativizó. “Yo no digo que no haya sido, puede haber sido”, aclaró.

Sin embargo, sostuvo que los municipios saben cuándo sube y cuándo baja la coparticipación, porque está atada a los vencimientos de impuestos nacionales, por lo que hay margen de estimación. Y agregó que se trata de situaciones “previsibles”, que otras localidades del Alto Valle atravesaron sin sufrir un ajuste sobre el salario del trabajador. Por eso reclamó acceder a las ejecuciones presupuestarias, que permitirían saber qué partidas se excedieron y por qué.