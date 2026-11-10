El Penal 5 de Cipolletti sumará capacidad con una inversión de más de $641 millones

El Penal 5 de Cipolletti será ampliado con la construcción de un nuevo anexo, que permitirá incorporar 36 nuevas plazas para internos. El proyecto cuenta con una inversión superior a $641 millones y será financiado con fondos provinciales.

El contrato de la obra fue firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, quien estuvo acompañado por el Intendente Rodrigo Buteler, el Ministro de Obras y Servicio Públicos, Alejandro Echarren y el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara. Esta obra contempla la construcción de una planta rectangular modular destinada a ampliar la capacidad del establecimiento penitenciario, en el marco de las necesidades de infraestructura del sistema carcelario de Río Negro.

El nuevo edificio tendrá una superficie total de 243,16 metros cuadrados, de los cuales 232 serán cubiertos y 11,16 semicubiertos. Contará con 12 celdas, además de un bloque de servicios con cuatro duchas individuales, cuatro sanitarios, un espacio de office y dos piletones con seis canillas para el suministro de agua fría y caliente.

El diseño de la construcción tambien contempla la posibilidad de realizar futuras ampliaciones, de acuerdo a las necesidades del establecimiento.

Los antecedentes de la obra

La iniciativa había sido anunciada en julio de 2026, cuando el Gobierno provincial presentó la licitación con un presupuesto oficial de $567.149.511 y un plazo de ejecución previsto de 240 días corridos.

Durante la apertura de ofertas que se presentaron en agosto del corriente año para la obra, se presentaron tres empresas: INGCO SRL, SAYCON SRL e Ing Austral SRL. La oferta más baja fue la de INGCO SRL por un monto de $641.275.767, cifra que posteriormente quedó reflejada en el anuncio de la firma del contrato.

La ampliación del Penal 5 se suma a las obras de infraestructura penitenciaria impulsadas por la Provincia para incrementar la capacidad de alojamiento de internos y atender las necesidades del sistema carcelario rionegrino.







