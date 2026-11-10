Bentia se presentó ante empresas de Plaza Huincul de cara al desarrollo en Vaca Muerta

Después de la adquisición de los tres bloques situados en las cercanías de Plaza Huincul y el interés por avanzar en el desarrollo de Vaca Muerta, la empresa Bentia se presentó ante empresarios locales. El encuentro que promovió el municipio tuvo como objetivo la vinculación entre las partes para se conozcan los proyectos y la oportunidad de nuevos negocios.

A la reunión fueron convocados integrantes de las cámaras locales relacionadas a la industria hidrocarburífera y el comercio, entre otros.

Como parte del proceso de vinculación con la comunidad representantes de Bentia Energy compartieron una jornada organizada en conjunto con la subsecretaría de Industria y Tecnología del municipio huinculense.

La convocatoria fue para los integrantes de diferentes entidades, entre ellas, la cámara CEIHA que nuclea a empresas locales; de comerciantes y propietarios de compañías ligadas a la actividad de la industria.

Además de la presentación formal, el espacio permitió que los representantes de Bentia puedan explicar de qué manera es la gestión y evolución de compras, la contratación de mano de obra local, y las oportunidades para los proveedores de la zona. Afirmó que «estas instancias nos permiten acercar oportunidades y fortalecer el entramado productivo local».

Desde el municipio huinculense, se busca fortalecer la articulación entre el sector público y privado. “Es fundamental que las empresas que se radican y desarrollan su actividad en nuestra región puedan encontrar en Plaza Huincul y en las localidades cercanas proveedores, trabajadores y servicios que acompañen su crecimiento», expresó el susbsecretario Rodrigo Carrasco.

La mayor inquietud tanto de las autoridades como de los propios empresarios radicados en la comarca petrolera es que ante todo el desarrollo de los diferentes proyectos (tanto el de Bentia como el de gas natural licuado) puedan incorporarse a la cadena de trabajo. Esto es para prestar servicios industriales, gastronómico o de los terciarizados.

El proyecto de avanzar en Vaca Muerta

La compañía Bentia, cuyo CEO es Javier Iguacel, concretó la adquisición de dos clusters de área que eran de YPF. Uno de ellos involucra a los bloques Dadín, Octógono, que es el histórico donde se descubrió el Pozo Uno que dio origen a la cuenca neuquina, y al Norte de la Dorsal.

Es precisamente en éste último bloque donde Bentia proyecta avanzar en la producción de Vaca Muerta. “En Al Norte de la Dorsal estamos planteando el desarrollo de Vaca Muerta. Ahí es petróleo volátil con condensado. Es marginal porque está muy somero, tiene poca presión, por lo que son pozos que van a acumular un 30 ó 40% menos que el promedio de la cuenca, con lo cual el desafío es hacerlos económicos”, dijo Iguacel a Energía ON, en exclusiva a fines de octubre de este año.

En esa oportunidad, Iguacel también señaló que analiza solicitar la concesión no convencional (Cench) y buscar el financiamiento. La posibilidad de aplicar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) el año próximo.