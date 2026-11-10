Carlos Palacios declaró en Chile por una causa de narcotráfico

El pasado lunes, Carlos Palacios debió presentarse ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para declarar en una causa por tráfico de drogas que mantiene en prisión preventiva a su suegro. Tras la consagración de Boca y los festejos, el futbolista de 26 años viajó a su país y permaneció cerca de dos horas en el recinto junto a su abogado.

Según informó En Cancha, la investigación se originó en la incautación de una camioneta Mercedes-Benz de su propiedad que, de acuerdo con los antecedentes policiales, habría sido utilizada para transportar pasta base de cocaína. El expediente también contempla decomisos que superan los 1.400 kilos de sustancias ilícitas.

A su llegada, Palacios se mostró molesto por la presencia de la prensa. “Sácame el micrófono de la cara”, le dijo a los periodistas, según el mismo medio chileno. Consultado por los motivos de su citación, respondió con ironía que lo habían convocado “porque vine a ver el partido de ayer”, en referencia al encuentro entre Ñublense y Colo Colo. Al terminar su declaración se retiró sin hacer comentarios.

“No fue formalizado ni tiene medidas cautelares”

Su abogado, Felipe Moraga, aclaró la situación judicial del jugador: Palacios no fue formalizado ni pesa sobre él ninguna medida cautelar. Según explicó, la Fiscalía lo convocó para que aportara información sobre el vehículo y presentara los documentos de adquisición, con el fin de evaluar una eventual devolución.

El defensor sostuvo que el futbolista compró la camioneta de manera legal, mediante un crédito y la entrega de otro automóvil como parte de pago. Tras mudarse a Argentina en 2025, Palacios dejó el vehículo en una propiedad familiar de Santiago.

Moraga aseguró que el jugador desconocía el presunto uso de la camioneta por parte de su suegro. “Sin su venia (y eso ha quedado muy claro), sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido”, afirmó.

La citación alteró los planes del volante, que había viajado a Chile para visitar a sus hijos y presenciar el partido de Colo Colo en Chillán. Según se indicó, su aparición en la transmisión televisiva habría precipitado el llamado de la Fiscalía, y debió modificar su vuelo de regreso a Buenos Aires.

Por último, el abogado reconoció que el episodio tuvo repercusiones en el ámbito laboral, a pocos días de la consagración de Boca. “Le ha generado muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación”, concluyó.