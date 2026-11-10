Fin de semana largo en Neuquén: el festival cervecero que combina gastronomía, circo y música

Llega la Fiesta de la Cerveza Artesanal del Sur Neuquino a Junín de los Andes. (Gentileza).

Junín de los Andes se prepara para una nueva edición de Biergarten Patagonia, la Fiesta de la Cerveza Artesanal del Sur Neuquino. El encuentro reunirá a productores, emprendedores, vecinos y turistas en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén, a orillas del río Chimehuín.

La actividad se desarrollará el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre, en coincidencia con el fin de semana largo, a partir de las 18. La entrada será libre y gratuita. Quienes deseen consumir cerveza deberán comprar el vaso oficial del encuentro, que este año tendrá un diseño renovado.

La propuesta contará con unas 15 marcas de cerveza artesanal de la cordillera neuquina y una invitada de la ciudad de Neuquén. También participarán alrededor de 15 puestos de gastronomía regional y otros 15 emprendimientos, que ofrecerán productos y elaboraciones artesanales.

Música, circo y actividades para toda la familia en la cordillera de Neuquén

La programación sumará espectáculos musicales en vivo sobre el escenario principal. A ellos se incorporarán números circenses, juegos y sorteos. Según difundieron desde la organización, buscan ampliar la oferta más allá de la degustación de cerveza. Convocan a grupos familiares durante las dos fechas.

El predio de la Sociedad Rural se transformará para la ocasión en un patio cervecero junto al emblemático rio Chimehuín. Permitirá combinar el festival con uno de los paisajes característicos de Junín de los Andes, en una época del año con fuerte movimiento turístico en la cordillera.

La fiesta prevé poner en valor la producción cervecera artesanal del sur neuquino y ofrecer un espacio de difusión y venta para el sector. «Agendalo y preparate para disfrutar», remarcaron desde la organización en sus redes sociales.

«Un festival de cervezas artesanales que es mucho más que una ocasión para degustar y gozar las mejores cervezas de la región. Celebrada en un predio muy importante de nuestra localidad, esta fiesta se llenó de comida, familias, música y cultura de disfrute, con juegos para todas las edades, sorteos y un hermoso contexto natural, a metros del río Chimehuín», comunicaron en ediciones anteriores.

Se incorporarán números circenses. (Gentileza).

Conducción responsables en el festival cervecero de la cordillera de Neuquén

Durante las dos jornadas habrá una campaña de conductor designado y consumo responsable. Montaña Seguridad Privada tendrá a su cargo las tareas de prevención dentro del predio.

Biergarten Patagonia está organizada por Identidad Sur, en alianza con la Municipalidad de Junín de los Andes y los cerveceros locales. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de NeuquénTur y de empresas y comercios vinculados con la actividad turística, gastronómica y productiva de la región.

Habrá un punto de encuentro para residentes y visitantes, con acceso gratuito y opciones para distintas edades. Quienes quieran conocer novedades sobre las marcas participantes, la grilla artística y las actividades previstas podrán consultar la cuenta de Instagram @biergartenpatagonia.