Fred Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por fraude y lavado de activos

Federico Andrés “Fred” Machado fue condenado en Estados Unidos por conspiración para cometer lavado de activos y fraude electrónico. La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas, quien aceptó el acuerdo de culpabilidad que el empresario había negociado con la Fiscalía.

Machado recibió 72 meses de prisión por cada uno de los delitos, pero las penas deberán cumplirse en simultáneo. De esta manera, la condena total es de seis años de cárcel. Además, se le impusieron tres años de libertad supervisada una vez que salga de prisión.

La resolución se conoció luego de una audiencia de 17 minutos y marcó el cierre de una extensa investigación sobre operaciones fraudulentas con aeronaves y lavado de activos. El acuerdo había sido alcanzado en mayo de este año, cuando Machado admitió su responsabilidad en los delitos económicos a cambio de que la Fiscalía retirara la acusación por narcotráfico internacional que pesaba sobre él.

El magistrado también rechazó las objeciones presentadas por la defensa y dispuso desestimar, a pedido de la Fiscalía, decenas de cargos y sus ampliaciones que integraban la acusación original.

Fred Machado fue detenido en Argentina.

Por qué Machado podría recuperar la libertad pronto

Allegados al empresario indicaron a LA NACION que Machado podría recuperar la libertad en poco tiempo. Según explicaron, parte del acuerdo con la Fiscalía contemplaría el cómputo del período que permaneció detenido en la Argentina mientras esperaba ser extraditado.

Machado fue arrestado en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén y extraditado a Texas en noviembre de 2025. En total, estuvo detenido alrededor de cuatro años y medio en el país. Si ese período se descuenta de la condena, podría quedar próximo a cumplir los seis años de prisión.

Sus allegados también esperan que pueda cumplir en la Argentina los tres años de libertad supervisada. Sin embargo, esa posibilidad no surge de la documentación judicial consultada por LA NACION.

En cuanto a las obligaciones económicas, el juez le impuso una evaluación especial de 100 dólares por cada cargo y exigió el pago de una multa. Además, postergó por 90 días la determinación del monto que deberá restituir a las víctimas. Para tratar ese punto fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027, a las 12, en el tribunal federal de Sherman, Texas.

El acuerdo de culpabilidad y la investigación por fraude

La sentencia fue el resultado de un cambio de estrategia de Machado. Inicialmente había sostenido su inocencia y se había preparado para enfrentar un eventual juicio por jurados. Sin embargo, en mayo modificó su posición y negoció con la Fiscalía federal.

Durante una audiencia ante el juez de instrucción Don D. Bush, admitió su responsabilidad por los delitos económicos que finalmente quedaron incluidos en el acuerdo.

La investigación estadounidense reconstruyó un esquema de captación de inversiones mediante operaciones fraudulentas de compraventa de aeronaves. Para llevar adelante esas operaciones, Machado utilizaba, entre otras, las sociedades South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, que controlaba desde Florida.

También intervenía Wright Brothers Aircraft Title, una compañía de Oklahoma City que actuaba como agente de depósito en garantía y compartía oficinas, recursos y empleados con Aircraft Guaranty Corporation. Esta última estaba vinculada a su socia estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, quien recibió una condena de 16 años de prisión en 2023.

Entre las operaciones incluidas en el expediente había contratos por aeronaves que no estaban disponibles para su comercialización o que pertenecían a terceros. La Fiscalía describió negociaciones relacionadas con aviones vinculados a China, Japón y Air India.

En uno de los episodios, ocurrido en noviembre de 2020, se acordó un depósito reembolsable de cinco millones de dólares por una aeronave de Air India. De ese monto, 550.000 dólares fueron transferidos directamente a cuentas de Machado para fines ajenos a la operación.

El acuerdo de culpabilidad también tuvo una consecuencia central: la Fiscalía retiró la acusación por narcotráfico internacional que pesaba sobre el empresario desde la imputación original de 2020. Ese cargo contemplaba una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión.

De esta manera, Machado evitó una condena por narcotráfico, aunque eso no implica una declaración judicial de inocencia respecto de los hechos investigados.

La condena y el vínculo con José Luis Espert

El caso también tiene repercusiones en la política argentina por el vínculo económico entre Machado y José Luis Espert.

En el expediente estadounidense figura una transferencia de 200.000 dólares a favor del exdiputado, registrada en enero de 2020 a través del Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM, que Machado utilizaba durante sus viajes a la Argentina.

Espert sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de consultoría por un millón de dólares relacionado con un proyecto minero en Guatemala. Según su explicación, había cobrado una primera cuota, pero el trabajo no llegó a concretarse debido a la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, el origen de esos fondos quedó bajo investigación judicial en la Argentina. En octubre pasado, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado por el presunto delito de lavado de activos, al considerar que existían indicios suficientes sobre los 200.000 dólares recibidos de una firma vinculada a Machado.

El magistrado también dispuso un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de salir del país. Espert apeló la decisión y negó haber cometido un delito.