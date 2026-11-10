Elecciones 2027 en Neuquén: los municipios grandes se suman al desdoblamiento de Rolando Figueroa

La convocatoria a elecciones para el 14 de febrero que realizó ayer el gobierno de Rolando Figueroa contará con la adhesión de la mayor parte de los municipios de primera categoría, los más poblados de la provincia.

El decreto 1860/2026 que publicó este lunes el Poder Ejecutivo de Neuquén formalizó el llamado para renovar el cargo de gobernador, vice y los 35 diputados de la Legislatura.

También contempló la elección de autoridades en los municipios de segunda categoría, como intendente y concejales, los municipios de tercera y las comisiones de fomento, abarcando de ese modo un total de 45 localidades.

La fecha fue replicada por la ciudad de Neuquén, que con la mayor cantidad de electores de la provincia, elegirá intendente y 20 concejales para el periodo 2027-2031 el 14 de febrero.

Elecciones 2027: qué pasa con las convocatorias en los municipios

Como es habitual, la convocatoria de la Provincia no incluyó a los municipios de primera categoría, que según el caso, tienen la facultad de fijar su propia fecha para los comicios.

Estos son Centenario, Chos Malal, Cutral Co, Junín de los Andes, Neuquén, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, San Patricio del Chañar, Senillosa, Villa La Angostura y Zapala.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, al menos seis de esas localidades tienen previsto plegarse al decreto provincial, una cantidad para nada despreciable si se considera que se trata de algunos de los centros urbanos con mayor población del territorio neuquino.

La primera en formalizar su adhesión fue Zapala, que a través de una resolución firmada por el intendente Carlos Koopmann confirmó la realización de sus elecciones el segundo domingo de febrero de 2027.

Una decisión similar tomarán Centenario y San Patricio del Chañar, en la zona de la Confluencia y el corredor petrolero, que por carta orgánica realizan sus comicios en la misma fecha que los comicios provinciales.

La tendencia también se replicaría en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Chos Malal, donde se espera que en los próximos días avancen con sus propios decretos para convocar a los electores.

El contexto político y los otros casos

En todos los casos, son comunas gobernadas por intendentes afines al oficialismo provincial, ya sea por el MPN, Comunidad o el peronismo ligado a la gestión de Figueroa dentro del paraguas de la alianza de La Neuquinidad.

La situación es diferente en los municipios de primera que, por su ordenamiento normativo, votan de forma separada. En este grupo se encuentran Plottier, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul y Villa La Angostura.

A las localidades mencionadas se suma Cutral Co, gobernada por Ramón Rioseco, que aunque todavía no informó la fecha, es posible que también seleccione un día distinto para la renovación de sus autoridades.

Ayer voceros del Poder Ejecutivo neuquino mencionaron que el adelantamiento del calendario electoral se debía, sobre todo, a la posibilidad de «provincializar» la campaña.

Esa hipótesis también aprovechó la demora de la ley para suspender las PASO, lo que dejó en suspenso la convocatoria a elecciones en agosto de forma separada de la competencia nacional.