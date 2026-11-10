Cuatro empresas compiten por los vuelos privados de Weretilneck: las ofertas superan los $2.285 millones

El gobierno provincial licita el alquiler de vuelos para el gobernador Weretilneck. Archivo

La Subsecretaría de Compras y Suministros llevó a cabo este martes a apertura de sobres en Viedma para la contratación de vuelos privados destinados al gobernador Alberto Weretilneck.

El presupuesto oficial para el servicio anual del jet y la aeronave biturbohélice fue de $1.900 millones, equivalentes a US$1,2 millones de dólares, mientras que las propuestas tuvieron gran variedad de precios de acuerdo a los alcances de su servicio.

Dos módulos: un jet y un biturbohélice

El pliego establece la contratación de dos tipos de aeronaves con capacidad de al menos siete pasajeros y antigüedad máxima de 30 años: un avión jet, que preste un servicio estimado de 150.000 km, y una aeronave biturbohélice que ofrezca hasta 50.000 km, en un plazo de un año.

En este sentido, tres de los oferentes presentaron propuestas únicamente sobre el jet, que abarca el 76% del presupuesto y solo uno por la totalidad de los módulos.

Este martes se conocieron las ofertas por los vuelos anuales que se licitaran para el gobernador de Río Negro.

Para el primer módulo, las cotizaciones más bajas que se presentaron fueron las de Just Flight S.A., vinculada a la empresa de Royal Class, con una oferta de $1.550 millones, (unos US$987 mil dólares) y Baires Fly S.A., cuya oferta resulto US$34 mil dólares inferior a su contrincante.

Mientras que Servicios Aéreos Patagónicos S.A. (Sapsa) fue la más alta de las tres con una oferta de $2,1 mil millones (unos US$1,3 mil millones de dólares) por el jet.

Finalmente, para ambos módulos se presentó Aerovida S.A., con una cotización total de $2.285.118.000, equivalente a unos US$1,46 millones superando en un 19% al presupuesto oficial.

¿Cómo seguirá la licitación?

Tras la apertura de sobres, las ofertas deberán atravesar una evaluación técnica y otra de admisibilidad formal. Según explicó el equipo técnico de Nelson Cides, secretario general de la Gobernación, el análisis podría demandar entre 20 y 30 días.

La revisión técnica deberá determinar si las aeronaves y los servicios ofrecidos cumplen con las especificaciones del pliego, analizando la documentación presentada por las firmas y corrigiendo en caso de detectar faltantes o errores subsanables.