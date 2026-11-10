El hombre asesinado en Bariloche tenía heridas de arma blanca, pero también hubo disparos

Los participantes de la violenta pelea que se produjo en la tarde noche de ayer lunes en un barrio del Alto barilochense y que terminó con un joven muerto y otro herido de gravedad emplearon armas de distinta clase, dado que la persona que perdió la vida presentaba profundas heridas de arma blanca, pero también se produjeron varios disparos, según el relato de testigos directos.

Esto último quedó ratificado con el ingreso de dos heridos de bala en el hospital zonal, uno de los cuales se encontraba grave y requirió una cirugía de urgencia. El otro fue dado de alto luego de recibir curaciones y quedó detenido.

Según lo informado por la policía, del incidente habrían participado seis personas, todos hombres, y hay cuatro que están detenidos, algunos de ellos producto de las primeras actuaciones orientadas por los datos colectados en el lugar y otro se presentó en forma voluntaria en la comisaría 28. Mañana a primera hora enfrentarán la formulación de cargos, en la que representarán al Ministerio Público los fiscales Betiana Cendón, Marcos Sosa Lukman y Celeste Aparicio.

Las características del enfrentamiento fueron confusos y la investigación se complicó también por la reticencia de algunos vecinos, que tendrían parentesco o amistad con los involucrados.

El primer llamado de alerta fue recibido alrededor de las 20.50 y ubicaba el incidente en una vivienda de calle Diagonal Gutiérrez, entre Morales y Castex. Allí la policía encontró en primer término a dos hombres con heridas sangrantes, uno de ellos con un impacto en el tórax. Los dos fueron derivados al hospital, Recién después, en el interior del inmueble, dieron con un tercer lesionado que falleció a los pocos minutos.

Una disputa familiar que terminó de la peor manera

Todo parece indicar que la confrontación involucró a dos hermanos y giraría en torno a la posesión de una vivienda. Según los primeros datos disponibles se encontraban en la casa tres personas –el morador con dos acompañantes-, cuando llegaron otras tres, con las cuales se desató una airada discusión que no tardó en pasar a las agresiones físicas, con armas incluidas.

De acuerdo a las evidencias preliminares el hombre que resultó asesinado producto de una agresión a puñaladas era uno de los que se encontraban en la vivienda, pero no su propietario o poseedor, sino uno allegado.Mientras que los heridos de arma de fuego pertenecerían al otro grupo.

Bajo la dirección del fiscal de turno en las últimas horas se tomaron testimonios, se evaluaron registros de cámaras y se realizaron varios allanamientos en los que colectaron varios elementos útiles para esclarecer lo ocurrido, pero hasta el mediodía de hoy no hubo secuestro de armas relacionadas con el caso.

La persona fallecida está identificada pero su nombre permanece en reserva todavía, a la espera del cotejo de huellas dactilares. También el médico forense a cargo realizó esta mañana la autopsia del cadáver, cuyo resultado no fue informado. El gabinete de criminalística todavía trabaja en el lugar del hecho.

Los responsables de las pesquisas se manejan con cautela por la cantidad de cabos que permanecen sin atar, a pesar de que todos los participantes de la riña, al margen de quien perdió la vida y del que permanece hospitalizado, ya estarían detenidos,