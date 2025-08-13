Fiat Titano: industria nacional con ADN todoterreno
La Fiat Titano ofrece diseño robusto, alto nivel de tecnología, seguridad avanzada y más de 40 accesorios para personalizarla según cada estilo de vida.
Fiat Argentina lanzó oficialmente la Titano, su nueva pickup mediana producida en el Polo Industrial de Córdoba. Con esta incorporación, la marca del grupo Stellantis reafirma su apuesta por el mercado regional, con una propuesta que apunta tanto al trabajo rural como a la conducción urbana y off road.
El modelo se presenta con motorización turbodiésel Multijet 2.2, 200 CV de potencia y caja automática de ocho velocidades. Incorpora tracción integral, suspensión calibrada para terrenos irregulares y dirección eléctrica asistida, lo que permite equilibrio entre rendimiento, confort y maniobrabilidad.
A nivel estético, la Titano se destaca por una imagen robusta con detalles cromados, llantas diamantadas de 18 pulgadas, luces full LED y un interior refinado con tapizado de cuero, climatizador bi-zona, acceso sin llave y GPS offline. La tecnología también es protagonista: centro multimedia de 10”, conectividad inalámbrica, cámara 360° con visión 3D y panel de conducción off road.
En seguridad, suma un paquete completo de ADAS con freno autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, seis airbags, alerta de cambio de carril activo, entre otros sistemas. A su vez, cuenta con frenos a disco en las cuatro ruedas y múltiples asistencias electrónicas para todo tipo de terreno.
Las dimensiones y capacidades están a la altura del segmento: 5,33 metros de largo, despeje de 235 mm, más de 1.000 kg de carga útil y hasta 3.500 kg de capacidad de remolque. Además, ofrece más de 40 accesorios originales Mopar divididos en tres categorías: off road, tecnología y diseño, que permiten adaptar cada unidad al estilo de vida del usuario.
Precios y versiones de la nueva Fiat Titano
El plan de ahorro para la versión Endurance MT 4WD arranca con cuotas desde $365.508 y beneficios como seguro bonificado por tres meses. La garantía es de 5 años o 150.000 km, transferible.
Disponible en seis colores y cinco versiones, con precios que van desde los desde los 46 millones hasta los 63 millones 616 mil pesos la Fiat Titano busca consolidarse como una alternativa nacional en un segmento cada vez más competitivo.
PRECIOS
- – ENDURANCE MT
$ 46.032.000
– ENDURANCEMT WD
$48.720.000
– FREEDOM MT 4WD
$53.648.000
– FREEDOM PLUS AT8 AWD
$58.912.000
– RANCH AT AWD
$63.616.000
CARACTERÍSTICAS
- – Motor turbodiésel Multijet 2.2 con 200 CV de potencia.
– Caja automática de ocho velocidades.
– Llantas diamantadas de 18 pulgadas.
– Centro multimedia de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica.
– Cámara 360° con visión 3D.
– Seis airbags para mayor seguridad.
– Largo total de 5,33 metros.
– Despeje de 235 mm para terrenos irregulares.
– Carga útil superior a 1.000 kg.
– Capacidad de remolque de hasta 3.500 kg.
– Más de 40 accesorios Mopar disponibles en tres categorías: off-road, tecnología y diseño.
Comentarios