Spark EUV, el eléctrico que llega a la Patagonia

En Neuquén capital se vivió una noche especial para la industria automotriz patagónica. En el showroom de Chevrolet Sahiora, la marca reunió a clientes e invitados para dar a conocer tres modelos que marcan un nuevo capítulo en su historia: la Tracker 2025, la nueva generación del Onix en sus versiones Hatchback y Sedán, y el esperado Spark EUV, el primer SUV 100% eléctrico de Chevrolet que desembarca en la Argentina y que eligió a la Patagonia como escenario de su lanzamiento.



La velada reunió a clientes, invitados especiales y autoridades de la compañía, quienes recorrieron los vehículos, observaron de cerca los rediseños estéticos, conocieron las nuevas funciones de conectividad y se sorprendieron con las prestaciones del Spark EUV, un modelo que representa el ingreso formal de Chevrolet al terreno de la movilidad eléctrica en el país.



Gabriel Lagos, director comercial de Chevrolet Argentina, destacó el alcance del lanzamiento: “Estamos muy contentos porque este evento marca el final del 360, que es el lanzamiento completo de todo el portfolio de la marca, y lo hacemos con nuestro primer auto eléctrico. Creemos que es el comienzo de un futuro próspero para la Argentina, con menos contaminación y autos más sustentables”.



El ejecutivo subrayó además que 2025 se está consolidando como un año de gran movimiento: “Ha sido un año con grandes desafíos y al mismo tiempo muy auspicioso. Creció la oferta y también la demanda, y eso nos motiva a seguir innovando y ajustándonos al mercado”.

Para Lagos, la región también ocupa un lugar clave: “Por la industria petrolera y por todo lo que genera Vaca Muerta, la Patagonia es una de las zonas más fuertes del país y viene consolidándose como un mercado estratégico”.



En la misma línea, Facundo Luoni, encargado de ventas Región Sur de Chevrolet, puso en valor el vínculo con los clientes locales: “Es uno de los mercados más importantes que tenemos. Por eso vale la pena estar presentes aquí, acompañando a la gente de Sahiora en un lanzamiento que marca un antes y un después para la historia de Chevrolet”.

El directivo celebró la renovación del portafolio y el impacto positivo en ventas: “Estamos cerrando un primer semestre con una mejora del 40% respecto al año pasado. Son números que marcan una reactivación inédita en los últimos diez años. El desafío es grande, pero tenemos una marca con historia y trayectoria que valida cada producto que ponemos en el mercado”.

El protagonista eléctrico

El Spark EUV se llevó todas las miradas. Se trata de un SUV compacto 100% eléctrico, pensado para la movilidad urbana. Su motor de 75 kWh entrega 102 CV de potencia y 180 Nm de torque, alcanzando hasta 360 kilómetros de autonomía con una sola carga. El modelo incluye avanzados sistemas de asistencia a la conducción, como control de velocidad crucero adaptativo con asistente en curvas, cámara 360°, freno de estacionamiento electrónico y espejos con rebatimiento automático. Además, puede cargarse en el hogar con un sistema rápido y eficiente, reforzando su perfil práctico y urbano.



Gibran Salem, director general de Sahiora, remarcó el desafío de comercializar el primer eléctrico de la marca en el sur: “Es 100% eléctrico y representa una novedad absoluta en el país. Nos enorgullece ser los primeros en traerlo a la Patagonia. Neuquén es una ciudad que amerita este tipo de innovaciones y los clientes van a poder disfrutar de un producto urbano con tecnología de avanzada”.

El empresario repasó también la trayectoria de la concesionaria: “Mi padre inició el camino en 1979 y desde entonces nos consolidamos como una referencia en Neuquén y Río Negro. Conocer al cliente local es un valor agregado que nos impulsa a seguir creciendo”.

Los clásicos que se renuevan

Más allá del eléctrico, la nueva Tracker 2025 y los Onix Hatchback y Sedán confirmaron el peso de Chevrolet en segmentos muy competitivos.

La Tracker, líder en ventas dentro de los SUV compactos, se actualiza con un diseño más aerodinámico y elegante. Incorpora mejoras en suspensión y dirección, además de un interior más confortable con doble pantalla digital y sistema MyLink de 11’’. La conectividad se refuerza con Wi-Fi nativo y los servicios de OnStar.



Los Onix y Onix Plus, en tanto, llegan con rediseños en su exterior, faros full LED, cockpit virtual y motores turbo de 1.0 L que combinan eficiencia y potencia. En todas sus versiones incluyen llave presencial y conectividad Wi-Fi, consolidándose como referentes de su categoría. El evento en Sahiora no solo fue una celebración de productos, sino también una reafirmación del rol de la región en la estrategia nacional. Neuquén y Río Negro, con el impulso de Vaca Muerta y una demanda sostenida de vehículos, aparecen como territorios claves para la expansión de Chevrolet en la nueva era de la movilidad.

Con el Spark EUV como emblema de este capítulo, y con la renovación de modelos ya consagrados, la marca del moño reafirma su compromiso con la innovación, la sustentabilidad y el futuro de la industria automotriz en la Argentina.