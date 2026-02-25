Una innovación amenaza el dominio del litio en los autos eléctricos

La industria automotriz global avanza hacia una transformación profunda en uno de los componentes clave de los vehículos eléctricos: las baterías. Durante años, el litio fue el material dominante gracias a su alta capacidad energética y eficiencia. Sin embargo, su elevado costo, las dificultades de abastecimiento y el impacto ambiental de su extracción impulsaron el desarrollo de soluciones alternativas que ahora comienzan a consolidarse.

En ese contexto, las baterías de iones de sodio aparecen como una de las innovaciones más prometedoras. Este tipo de tecnología utiliza sodio, un elemento ampliamente disponible en la naturaleza, como portador de carga. Su abundancia, presente en océanos, minerales y sal común, permite reducir significativamente los costos de producción y disminuir la dependencia de recursos limitados geográficamente.

Actualmente, gran parte de la producción mundial de litio está concentrada en pocos países, lo que genera volatilidad en los precios y condiciona la expansión de los vehículos eléctricos. Además, su extracción demanda grandes cantidades de agua y procesos químicos complejos, lo que genera cuestionamientos desde el punto de vista ambiental.

Una alternativa más accesible y sostenible

Las baterías de sodio presentan ventajas importantes en términos económicos y operativos. Según datos difundidos por fabricantes y empresas tecnológicas, su costo de producción puede ser entre un 20 % y un 40 % inferior al de las baterías tradicionales de litio. Esta diferencia abre la puerta a una reducción significativa en el precio final de los vehículos eléctricos, uno de los principales factores que aún limita su adopción masiva.

Otro punto destacado es su rendimiento en condiciones climáticas adversas. A diferencia de las baterías convencionales, que pierden eficiencia en bajas temperaturas, las de sodio pueden conservar hasta el 90 % de su capacidad incluso en ambientes de frío extremo. Esta característica las convierte en una solución especialmente atractiva para regiones con climas rigurosos.

En materia de seguridad, también ofrecen mejoras relevantes. Su mayor estabilidad térmica reduce el riesgo de sobrecalentamiento, incendios o fallas graves, lo que incrementa la confiabilidad del sistema. Además, su fabricación permite utilizar materiales más económicos, como el aluminio, lo que contribuye a simplificar los procesos industriales.

Los primeros autos con baterías de sodio ya son una realidad

La transición hacia esta nueva tecnología ya comenzó. Algunos fabricantes incorporaron baterías de sodio en vehículos eléctricos de producción, marcando el inicio de una nueva etapa en la electrificación. Estas baterías pueden ofrecer autonomías cercanas a los 400 kilómetros por carga en configuraciones actuales, una cifra suficiente para el uso cotidiano y urbano, según especifican desde Changan.

Si bien todavía existen desafíos técnicos por resolver, especialmente en términos de densidad energética para viajes de larga distancia, el avance es sostenido. Los especialistas coinciden en que esta tecnología podría convivir inicialmente con el litio y, con el tiempo, ganar mayor protagonismo.

El desarrollo de baterías más económicas, seguras y sostenibles representa un paso clave para ampliar el acceso a la movilidad eléctrica. En este escenario, el sodio se perfila como un recurso estratégico que podría redefinir el futuro del sector automotor y acelerar la transición hacia sistemas de transporte más eficientes y menos contaminantes.