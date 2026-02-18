BYD sacude el mercado argentino: liderazgo en ventas y un desembarco masivo de 5.000 unidades

El desembarco de BYD en la Argentina dejó de ser una simple novedad para transformarse en un fenómeno con impacto concreto en el mercado. Desde su lanzamiento oficial en octubre de 2025, la marca china no solo logró posicionarse rápidamente en el segmento eléctrico, sino que también impulsó un cambio estructural en la dinámica competitiva del sector, con una estrategia basada en escala, tecnología y fuerte inversión.

En ese marco, el director de Ventas de BYD Argentina, Bernardo Paz, explicó en diálogo con Diario Río Negro que la irrupción de la compañía ya tuvo consecuencias visibles.

“Desde el lanzamiento oficial de BYD en Argentina en octubre, la compañía tuvo un impacto concreto y visible en el mercado local de electromovilidad. Con una propuesta centrada en vehículos 100% eléctricos, tecnología de última generación y una ecuación de valor competitiva, la respuesta de los consumidores fue inmediata, algo que se reflejó claramente en los niveles de patentamientos”, afirmó.

Este avance se tradujo en resultados concretos. En apenas tres meses de operaciones comerciales, la marca logró posicionarse como líder en ventas de vehículos eléctricos puros durante 2025, en un mercado que creció cerca del 130% interanual. El arribo del buque BYD Changzhou, con más de 5.000 unidades destinadas al país, representa un nuevo salto en esa estrategia.

“Este volumen permite acompañar la demanda, aportar previsibilidad al abastecimiento y contribuir a una mayor competencia en los segmentos de vehículos eléctricos e híbridos, favoreciendo condiciones más accesibles y una oferta más amplia para los consumidores”, sostuvo Paz.

Una estrategia basada en escala, red comercial e inversión

Para la compañía, el arribo del buque no responde únicamente a una necesidad logística, sino a un plan estructural de expansión regional.

“La llegada del BYD Changzhou a la Argentina es mucho más que un arribo logístico: es una señal concreta del compromiso de BYD con el desarrollo de la movilidad del futuro en el país. Contar con una flota propia de última generación nos permite operar con escala, eficiencia y menores emisiones”, explicó el directivo.

El plan contempla el crecimiento sostenido de la red comercial y el fortalecimiento de la infraestructura de posventa.

“Este hito refleja una visión de largo plazo en Argentina: invertir, ampliar de manera sostenida nuestra red de concesionarios en todo el territorio nacional y poner a disposición del mercado local tecnología de vanguardia, respaldada por una infraestructura sólida”, agregó.

En ese contexto, la compañía proyecta ampliar su gama durante 2026 y consolidar su posicionamiento.

“La compañía define su plan de largo plazo para 2026, ampliando su oferta de productos y acompañando activamente la transición del mercado argentino hacia una movilidad de futuro”, indicó.

Este proceso, según la empresa, no se limita a la importación de vehículos. “La llegada de BYD a la Argentina en 2025, como filial directa de la casa matriz, representa un paso estratégico dentro de la visión regional de la compañía. No se trata únicamente de la importación de vehículos, sino del desarrollo de una operación integral y de largo plazo en el país”, aseguró Paz.

Impacto competitivo y transformación del mercado local

La expansión de la automotriz china también genera efectos sobre el ecosistema industrial y competitivo.

“Nuestro objetivo es contribuir a acelerar la transición energética de Argentina a través de soluciones de movilidad eléctrica accesibles, confiables y adaptadas a las condiciones del mercado local”, afirmó el ejecutivo.

La incorporación de nuevas tecnologías eleva los estándares del sector

“La llegada de BYD al país, con infraestructura propia y tecnologías como DM-i, eleva los estándares de eficiencia energética y competitividad del mercado. Nuestra propuesta no solo amplía la oferta disponible, sino que impulsa una transformación del ecosistema de movilidad local”, explicó.

Y remarcó: “La Argentina es un mercado clave y estratégico para BYD dentro de su plan de desarrollo regional. Nuestra visión no se limita a un arribo logístico o coyuntural, sino a una inversión sostenida y de largo plazo orientada a consolidar la electromovilidad en el país”, afirmó Paz.

El crecimiento inicial superó las expectativas de la propia empresa

“La recepción del consumidor argentino fue muy positiva desde el inicio y, con apenas tres meses de operaciones comerciales, logramos posicionarnos como la marca número uno en ventas de vehículos 100% eléctricos en Argentina durante 2025”, destacó.

Entre los modelos que impulsaron este posicionamiento se encuentran el BYD Dolphin Mini, el BYD Yuan Pro EV y el BYD Song Pro DM-i, que lograron una rápida aceptación en el mercado local.

Desde la empresa también consideran que este avance podría contribuir a acelerar cambios estructurales en el sector.

“Creemos que este crecimiento natural del mercado es el que genera las condiciones para que se sigan analizando, de manera progresiva y responsable, esquemas que acompañen la adopción de la electromovilidad”, concluyó Paz.