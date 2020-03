Aval de comerciantes por el anuncio de Carreras pero piden más apoyo

El sector mercantil destacó los términos del encuentro virtual de la gobernadora Arabela Carreras en el marco del anuncio de un paquete de medidas, sin embargo reclamó una profundización de lo actuado ante la grave situación que causan las restricciones generalizadas por efecto del coronavirus.

“Fue una charla linda para romper el hielo a través de una teleconferencia con la participación del ministro de Economía (Luis Vaisberg), y el titular de Trabajo (Jorge Stopiello)”, adelantó a RÍO NEGRO el presidente de la Federación de Entidades Empresarias (FEERN) de Río Negro, Walter Sequeira.

No obstante, aclaró que “propusimos un par de ideas porque venimos de varios problemas”, y en sentido puso como ejemplo la asfixia crediticia con lo cual “nosotros pedimos que por más que el Banco Patagonia ofrezca una tasa del 24% necesitamos que la provincia subsidie parte como lo hace Neuquén con un 9%”.

En su opinión, el gobierno provincial debe cambiar los términos de los créditos previsto para 2020 por la Agencia de Desarrollo Provincial (Crear). “Entonces –apuntó- en lugar de destinar dinero a inversión que se transforme en acompañamiento para las pymes”.

Al respecto, el directivo insistió con que de esta manera, “los comerciantes chiquitos puedan acceder más rápido (a la ayuda)” y siempre que “se otorguen 90 días de plazo para el pago de la primera cuota”.

Otro pedido de la FEERN a Carreras está vinculado a la estrepitosa caída del turismo. “Aparte de correr los vencimientos, lo que pretendemos es que los créditos que generan los pagos (por encima) del impuesto a los Ingresos Brutos es poder utilizar el dinero para abonar otros impuestos” y todo eso “ellos lo van a ir estudiando”, concluyó.

A su turno, la presidenta de la Cámara de Comercio de Viedma, Giselle Iaccarino, coincidió con su colega sobre un “diálogo positivo”, y a su vez aclaró que es importante que “nos haya escuchado porque nosotros venimos pidiendo de hace rato que es mala la situación del sector, y ahora con el coronavirus es como terminar de dar el impacto final para el deceso”.

Insistió en que lo más positivo es “seguir trabajando en sintonía con reunimos periódicas para lo que será un proceso de reactivación” aunque todavía “no podemos hablar de recuperación porque el tema sanitario es incipiente”.

Volvió a hablar de asistencia crediticia, al igual que Sequeiro, sosteniendo que las tasas bancarias del 24% y el Programa de Recuperación Productiva (Repro) “no están siendo viables, y además los bancos están cerradas y te piden carpetas crediticias espectaculares”.

A su entender, los bancos deben constituirse en ventanillas de líquido “rápidos y concretos” aunque no “tenemos ganas de endeudarnos” y por otro lado “a mí no me gusta hablar (de reducciones) de Ingresos Brutos porque siempre te llevan para ese lado”.

Iaccarino advirtió que el sector más vulnerable en Viedma es la venta de marroquinería e indumentaria que están cerrados.