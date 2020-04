Bancos con muchas consultas para pedir atención sin turno en Neuquén

Hoy los bancos reanudaron su actividad, con una nueva modalidad: atención de trámites por fuera de la ventanilla, aunque con días asignados según el DNI y con turno previo. Sin embargo, hubo clientes que intentaron ser atendidos aun sin contar con estos requisitos, una situación que se repitió en las sucursales de Neuquén.

Según la disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA), jubilados y pensionados continúan siendo atendidos por ventanilla según el cronograma de la Anses. Quienes tengan que hacer gestiones por fuera de ventanilla deben sacar turnos respetando el orden establecido según el último número del DNI: hoy 0 y 1, martes 2 y 3, el miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, 8 y 9. Aun no se indicó cómo se organizará la actividad la próxima semana.

A pesar de estas disposiciones, abundó la gente que se acercó a las sucursales para intentar ser atendida y que, por supuesto, no lo consiguió.

Quienes recibían a los clientes y chequeaban la lista impresa de los turnos asignados este lunes vivieron situaciones similares. Clientes que explicaban lo rápido o urgente que era su trámite, que no habían logrado conseguir turno y que no entendían cómo sacarlos ("Yo de esto no se nada" le decía una señora al guardia del banco Nación, mientras golpeaba con un dedo la pantalla de su celular).

Se estima que durante la semana, la cantidad de gente que intente hacer un trámite sin turno irá disminuyendo.Mientras tanto, se continuó alentando el uso de las páginas web, aplicaciones de celulares, números telefónicos y cajeros automáticos, que suelen tener filas de personas esperando para usarlos durante la mañana.