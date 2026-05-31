Caso Agostina Vega: las claves del crimen en Córdoba y sus interrogantes pendientes

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, ingresó en una etapa de definiciones tras el hallazgo de su cuerpo en un descampado. El fiscal Raúl Garzón agravó formalmente la imputación contra el único detenido, Claudio Barrelier (33), quien ahora enfrenta cargos por homicidio.

El Ministerio Público Fiscal precisó que el crimen se cometió en un rango temporal específico: entre las 23:30 del sábado 23 de mayo y las 2:00 de la mañana del domingo 24. Los investigadores ubicaron la escena del asesinato en la vivienda del acusado, sobre la calle Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico.

Pese a los avances, la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad admitieron que la causa mantiene tres preguntas centrales que los peritos intentan responder a contrarreloj, según indica Infobae.

El movil del crimen y la hipótesis de la manipulación sobre Agostina Vega

Es la principal incógnita del expediente judicial. La Fiscalía acreditó que la adolescente llegó a la casa de Barrelier mediante un remís que el propio acusado pagó. Sin embargo, un mensaje de audio enviado por la menor a sus amigas antes de llegar encendió las alarmas sobre un presunto engaño:

«No sé por qué tengo que ir con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa». Agostina Vega.

El fiscal Garzón remarcó la asimetría de edad y la situación de vulnerabilidad de la víctima:

«Es una niña que llegó al lugar voluntariamente, entre comillas. Hasta dónde llegó por persuasión, engaño o los motivos que sean, es lo que la causa va a aclarar».

Para descifrar el móvil, los investigadores analizan los teléfonos secuestrados y un antecedente directo: en mayo de 2025, una expareja de Barrelier escapó de esa misma propiedad tras denunciar un hecho de violencia de género, lo que derivó en una detención de 20 días para el imputado antes de quedar libre bajo fianza.

Crimen de Agostina Vega: la reconstrucción de los hechos dentro de la vivienda

Los peritos de la Policía Judicial concentran sus esfuerzos en determinar la dinámica del ataque dentro del domicilio de barrio Cofico. Aunque el ingreso de ambos está registrado por cámaras de seguridad, resta establecer los siguientes puntos científicos:

Mecanismo de muerte: determinar los elementos utilizados por el agresor para causar el deceso y las condiciones en las que se preparó el cuerpo para su posterior traslado.

determinar los elementos utilizados por el agresor para causar el deceso y las condiciones en las que se preparó el cuerpo para su posterior traslado. Rastros biológicos: analizar las muestras de sangre y fluidos recolectados mediante luminol en cuatro allanamientos consecutivos dentro del departamento.

analizar las muestras de sangre y fluidos recolectados mediante luminol en cuatro allanamientos consecutivos dentro del departamento. Geolocalización: el entrecruzamiento de las antenas de telefonía celular busca reconstruir el minuto a minuto de los dispositivos durante esa madrugada.

La hipótesis de una red de encubrimiento: cuáles son los puntos bajo sospecha

Tanto la querella familiar como los investigadores sospechan que Barrelier no actuó solo para intentar ocultar el femicidio. El foco está puesto sobre el entorno del detenido y los movimientos de un vehículo específico durante el fin de semana.

Los puntos oscuros bajo sospecha: