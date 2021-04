Bariloche aplica nuevas tecnologías a su plan de seguridad vial

La problemática de la seguridad vial es definitivamente un desafío no sólo a nivel regional, sino nacional e incluso mundial. En una cultura de la velocidad y la competencia es difícil revertir algunos comportamientos humanos que hacen que, en Argentina y en Río Negro, la de siniestros de tránsito sea la principal causa de mortalidad entre las muertes violentas. En ese contexto, Bariloche ha decidido volcarse a las nuevas tecnologías en su plan de seguridad vial, buscando alternativas que se complementen con la educación, la concientización y la mejora de su red vial.

Para entender el por qué de la búsqueda de herramientas alternativas hay que ver las alarmantes cifras que arroja la provincia de Río Negro: según la Agencia de Seguridad Vial provincial en su último relevamiento estadístico (2018/2019), en Río Negro se producen 13 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que implica que muere una persona cada 4 días. A nivel nacional y provincial, esto supera las muertes por homicidios dolosos, homicidios culposos y suicidios.

Los relevamientos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en nuestra provincia también son inquietantes: en el período 2016/2018, sólo el 32,6% de los conductores usaban el cinturón de seguridad, y sólo el 24% sistemas de retención infantil (SRI). La tasa de mortalidad en siniestros de tránsito en Río Negro fue del 17% en ese período.

Hay que tener en cuenta que la infraestructura vial cumple un rol muy importante: el estado de rutas y caminos también tiene una incidencia en la generación de siniestros. Pero lo cierto es que el comportamiento humano es el principal factor en esta problemática, con poca conciencia individual y colectiva a la hora de manejar. Las reglas son conocidas por la gran mayoría, pero no se respetan. ¿Acaso existe algún conductor que no sepa reconocer un cartel de velocidad máxima o una doble línea amarilla?

Inspectores municipales utilizan los radares móviles en diversas avenidas de Bariloche.

Entre los expertos hay consenso en que la educación vial es fundamental para lograr cambios a largo plazo. Pero mientras se vuelcan esfuerzos en cambiar la cultura de manejo de los argentinos, y de los rionegrinos, es necesario implementar medidas de control y restricción que reduzcan la posibilidad de siniestros en lo inmediato.

Nuevas tecnologías al servicio de la seguridad vial

En el caso de Bariloche, la Municipalidad elaboró un Plan de Seguridad Vial que se apoya en las nuevas tecnologías, buscando generar controles alternativos, maneras diferentes de lograr cambios de conducta en el corto plazo.

La gestión de Gustavo Gennuso -ingeniero nuclear de profesión y muy en contacto con la tecnología y su aplicación en la resolución de problemas urbanos-, decidió volcar esfuerzos e inversión en la adquisición de cinemómetros para el control de velocidad, cámaras de fotomultas en los semáforos y, recientemente, la incorporación de nuevos alcotest sin boquilla, algo fundamental para poder retomar los controles de alcoholemia en plena pandemia. A esto se suma un plan intensivo de señalización horizontal y vertical (demarcado de rutas, sendas peatonales, cartelería), que contribuyen al cumplimiento de las normas de tránsito.

Radares

Tras la gestión para adquirir cinemómetros homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Municipalidad de Bariloche puso en operación en noviembre de 2020 los primeros radares móviles en algunas de sus arterias de mayor circulación, como primera etapa de implementación de una radarización mayor que sumará también equipos fijos.

En cada caso se incorporó la señalización obligatoria que establece la Ley Nacional de Tránsito (Nº 24.449), ya que de esto depende que sean legales las multas que se aplican a los infractores. Por eso, en cada punto de ubicación de radares, se colocan carteles sucesivos que indican que hay un radar que vigila, marcan la velocidad máxima en el tramo, alertan que se monitorea a todo tipo de vehículos e identifican a la Municipalidad como el órgano fiscalizador.

Un elemento extra que aportan los cinemómetros es la posibilidad de ir elaborando estadísticas más precisas respecto de los hábitos de manejo y velocidad de los barilochenses, algo que también se ha ido fortaleciendo en la gestión de Gennuso, que da prioridad al uso de informes estadísticos aplicados al diseño de sus políticas públicas, y que incluso han sido un eje de gestión en términos de puesta a disposición de información pública accesible. A futuro será seguramente una herramienta útil en la planificación vial.

Fotomultas

Bariloche abrió camino en la región en la aplicación de nuevas tecnologías al sistema vial, con la implementación de cámaras de fotomultas en varios semáforos de la ciudad, destinados a reducir los cruces en rojo.

La primera etapa se puso en funcionamiento en febrero de 2020, con un sistema de cámaras que registran las violaciones de luz roja tanto en imágenes fijas como en video, y con un sistema de encriptación homologado que garantiza la fiabilidad e inalterabilidad de los documentos de constatación registrados.

En estos casos no se realizó señalización: la Ley Nacional de Tránsito sólo establece la obligatoriedad de cartelería en radares y otros dispositivos, pero no en el control de violación de luz roja. El criterio es que no es necesario reforzar un concepto tan elemental como es el de detenerse ante un semáforo en rojo. De hecho, en el ámbito de la seguridad vial se considera contraproducente la cartelería en estos casos, ya que los infractores crónicos especulan respecto de la ubicación de los dispositivos, lo que perjudica el objetivo de fondo. No saber qué semáforos cuentan con medios automáticos de infracción contribuye a generar mejores comportamientos en los conductores.

A esto se suma la implementación de una unidad móvil de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte local que registra las imágenes de vehículos que se encuentran mal estacionados. En este último caso -al igual que con los radares de velocidad- las notificaciones se envían por correo electrónico, adjuntando una foto panorámica que demuesta la infracción y con una segunda cámara que enfoca la patente del vehículo en cuestión.

Alcoholemia y pandemia

Bariloche ya tiene asimilados hace tiempo los controles de alcoholemia, que se realizan en lugares y horarios rotativos, y que han detectado e impedido la circulación de numerosos conductores con altos niveles de alcohol en sangre, incluso derivando en la retención de licencias. Las campañas de concientización sobre el tema son habituales en la ciudad, pero la cantidad de vehículos retenidos en el playón municipal por esta razón habla de que los controles son todavía muy necesarios.

Al igual que con varios otros aspectos de las políticas estatales, que se han debido renovar a partir de los nuevos parámetros de prevención que demanda la pandemia de Covid-19, la Municipalidad decidió incorporar nueva tecnología que garantice el retorno de los controles a las calles y rutas de la ciudad cordillerana.

Para esto, la gestión de Gennuso acaba de adquirir los primeros dos Dräger Alcotest® 5000, un tipo de equipo de testeo profesional de alta velocidad que permite realizar muchas pruebas en poco tiempo. La gran novedad en épocas de Covid es que este tipo de equipos no utiliza pipeta o boquilla individual, ya que la persona monitoreada no toca el alcotest ni con los labios ni con las manos. Y su embudo especial reduce el retroceso del aire expirado al mínimo, evitando así el riesgo de infecciones en las siguientes personas sometidas a las pruebas. El nuevo equipamiento se adquirió con fondos de la coparticipación que Bariloche recibe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por ser un centro emisor de Licencias de Conducir Nacionales.

Lo interesante es que estos nuevos alcotest no establecen la graduación alcóholica en sangre, sino que sólo detectan rápidamente la presencia de alcohol. De esta manera, se realiza un control rápido y seguro sobre todos los conductores, y sólo en casos de presencia de alcohol en este primer test se pasa a realizar en ese conductor específico un nuevo control con los alcoholímetros homologados y calibrados por el INTI, que establecen el nivel de gramos de alcohol por litro de sangre.

Con el regreso de los operativos en Bariloche, en su primer fin de semana se logró controlar a 750 vehículos, detectando 11 alcoholemias positivas de distinta gravedad.

Señalización horizontal y vertical

Uno de los problemas que en Bariloche se profundizan por las condiciones climáticas y la extensión de su red vial es el demarcado de rutas y la señalización horizontal en el ejido urbano. El hecho de que la ciudad sea atravesada por rutas provinciales de uso diario para los barilochenses -con las complicaciones de jurisdicción que esto implica- hace que muchas veces el Municipio se haga cargo de la demarcación de vías ajenas a su órbita. Y el pintado casi artesanal que a veces se implementa por limitaciones presupuestarias tiene poca duración y requiere de múltiples repintados, que a la larga generan un costo y esfuerzo mayor.

Este año, la Municipalidad resolvió contratar a una empresa especializada en este tipo de señalización, incluyendo en el contrato 9.000 metros cuadrados de demarcación en pintura acrílica de bordes y ejes de calzadas, y 850 metros cuadrados de sendas peatonales.

Es la primera vez que se pintan los ejes centrales y doble línea amarilla en las principales arterias de la ciudad. Hasta abril, ya se aplicó la demarcación de algunas de las principales calles y avenidas, como 12 de Octubre (la transitada costanera de la ciudad) que todavía está en ejecución y algunas de las vías más transitadas en el radio céntrico. Y entre las siguientes etapas se abarcará también la Av. de los Pioneros (que transita toda la falda del Cerro Otto y comunica con la ruta al Cerro Catedral), además de continuar con las arterias de mayor circulación en el corazón urbano de la ciudad.