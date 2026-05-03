Franco Colapinto quedó 8° en el GP de Miami e igualó su mejor actuación histórica en la Fórmula 1

En un fin de semana muy positivo, Franco Colapinto quedó 8° en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, igualó su mejor actuación histórica y sumó cuatro puntos.

En una largada caótica, Colapinto largó 8° y pudo avanzar un puesto a pesar de un toque con Hamilton que no le generó mayores complicaciones.

AL LÍMITE: Franco Colapinto se tocó con Hamilton en la curva.



📺 #MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ydAyrJnlSQ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

En la sexta vuelta, tanto Pierre Gasly como Isack Hadjar debieron abandonar e intervino el safety car. El de Alpine sufrió un choque de Liam Lawson y el de Red Bull se accidentó solo.

LA BRONCA DE HADJAR: el piloto de Red Bull tocó el piano, perdió el control y se fue directo al muro. El primero descalificado del domingo.



📺 #MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nNaj9i2Pli — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

Colapinto llegó a estar 4° mientras otros entraban a boxes y recién cambió neumáticos en la vuelta 32. Al salir, se acomodó 8°. Pasó de medios a duros para llegar hasta el final y ante la posibilidad de una lluvia que finalmente no sucedió.

Con el octavo puesto, el argentino igualó su mejor actuación histórica. Empató la posición que logró con Williams en Azerbaiyán en 2024. Además, ganó cuatro puntos y ya lleva cinco en este campeonato tras el que ganó al ser 10° en China.

Colapinto clasificó 8° y terminó 10° en la carrera sprint de ayer que le dejó buenas sensaciones. Un toque con Max Verstappen en la largada lo complicó para quedar en el Top 8 y sumar puntos.

El ganador de la carrera fue Kimi Antonelli, de Mercedes, en su tercer triunfo consecutivo para ampliar su ventaja como líder del campeonato. Las McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio.