Bariloche: detectaron otra persona contagiada y hubo un nuevo paciente recuperado

De los 17 estudios que se hicieron en las horas últimas a pacientes sospechosos en Bariloche, solo uno dio resultado positivo.

Los 16 hisopados restantes fueron negativos y se descartaron. En consecuencia, 83 personas contrajeron la COVID-19, que transmite el coronavirus, en Bariloche desde principios de marzo pasado, cuando se detectó el primer caso positivo en la provincia, hasta la fecha.

De ese grupo, 75 pacientes se curaron. Y este sábado, otra persona recibió el alta médica y regresó recuperada a su domicilio. Así lo informó la secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero, en una nueva conferencia de prensa que ofreció esta noche de sábado desde Viedma.

Ibero informó que hasta ahora hay 6 pacientes contagiados, que están internado en Bariloche. Hay otros dos pacientes que se suman al listado de Bariloche, porque tienen domicilio en esta ciudad pero se encuentran internados en Buenos Aires.

Dijo que hoy se descartaron 37 casos sospechosos en la provincia. En ese grupo había una persona de Dina Huapi y 16 de Bariloche. Además, este sábado hubo dos altas en la provincia: una persona curada en Bariloche y otra en Regina. Ibero destacó que hasta el momento 174 personas se curaron en la provincia.

Comunicó que detectaron en las horas últimas 4 nuevos contagiados: 2 en Lamarque, 1 en Bariloche y el restante en Villa Regina. Por eso, 274 personas contrajeron hasta el momento la COVID-19 en la provincia de las cuales 174 se recuperaron, 90 siguen contagiadas y 10 murieron.

Ibero explicó que Salud Pública practica los tests “a todos los que entran en la definición de casos, todos los pacientes sospechosos, los que están por recibir el alta y todos los contactos estrechos que requieren el hisopado”.

Respecto a las aperturas que se autorizaron en numerosas ciudades y localidades de la provincia desde este lunes, Ibero expresó: “Confío en que todos aprendimos y que vamos a poder salir entre todos de esta pandemia”

Dijo que hubo reclamos de vecinos de un barrio de Bariloche para que les hagan los hisopados, porque hubo un nexo epidemiológico. Pero reiteró que no sirve de nada testear a cualquier persona que no tenga síntomas, “porque que nos dé negativo, no significa que no tenga el virus y que mañana no sea positivo”. Con ese criterio, agregó, “tendríamos que testar a los 750 mil rionegrinos y todos los días para saber en qué momento tienen el virus”.

Hasta el momento hay 8 personas contagiadas de Bariloche (6 internadas en la ciudad), 21 en Lamarque, 14 en Choele, 13 en Roca, 10 en Cipolletti, 8 en Villa Regina, 7 en Chimpay, 5 en Luis Beltrán, 3 en Allen y 1 en Cinco Saltos.