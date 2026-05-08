Roca ya cuenta con el 60% de avance en la obra del natatorio de zona norte

El natatorio se encuentra ubicado sobre calle Maipú entre Evita y Palacios. Foto: Municipalidad de Roca.

El Municipio de Roca avanza con la obra de cerramiento del Natatorio del Centro Deportivo Municipal Zona Norte, ubicado sobre calle Maipú entre Evita y Palacios. Según informaron desde el Ejecutivo, la construcción registra un avance del 60% en el montaje de la nave principal.

El proyecto busca convertir el espacio en un natatorio cubierto y climatizado para permitir actividades durante todo el año.

De acuerdo a la información oficial, ya se encuentran prácticamente finalizadas en el taller las estructuras de los extremos. Además, comenzó la fabricación de las aberturas y continúa el proceso de adjudicación del sistema climatizado.

La estructura metálica tendrá dimensiones de 22 metros de ancho por 38 metros de largo y contará con una cubierta curva diseñada para cubrir tanto la pileta como los sectores perimetrales.

El proyecto también incluye cerramientos laterales vidriados para favorecer el ingreso de luz natural y la instalación de nuevas luminarias destinadas a mejorar la visibilidad dentro del predio.

En paralelo, está prevista la incorporación de un sistema de climatización y calefacción para mantener una temperatura adecuada tanto del ambiente como del agua para asegurar el funcionamiento del espacio durante todas las estaciones del año.

Una vez finalizada la obra, el espacio estará destinado a actividades deportivas, recreativas y formativas vinculadas a disciplinas acuáticas para vecinos de distintas edades.