¿Qué es el cistoadenoma parotídeo? La afección por la que operaron a Máximo Kirchner.-

Esta mañana, el diputado nacional Máximo Kirchner se sometió a una cirugía programada en el Hospital Italiano de La Plata para tratar un cistoadenoma parotídeo bilateral. Según el parte médico oficial emitido por la institución, la intervención resultó exitosa y el referente político se encuentra en una etapa de postoperatorio inmediato con evolución favorable.

Esta patología que afecta a Máximo Kirchner, aunque poco frecuente por su carácter bilateral, consiste en un crecimiento celular benigno en las glándulas encargadas de la producción de saliva.

Cirugía programada en el Hospital Italiano de La Plata: el estado de Máximo Kirchner

El procedimiento médico al que se sometió Máximo Kirchner fue una extirpación planificada de tejidos en las glándulas parótidas. El Hospital Italiano de La Plata informó que el paciente permanecerá internado para controles de rutina, destacando que no se presentaron complicaciones durante el acto quirúrgico.

Expertos en oncología clínica indican que este tipo de intervenciones son el tratamiento estándar para el cistoadenoma parotídeo. Al ser una variante histológica de muy baja agresividad, la remoción quirúrgica suele ser definitiva, permitiendo una recuperación completa del paciente sin necesidad de tratamientos complementarios como quimioterapia o radioterapia.

Cistoadenoma parotídeo bilateral: síntomas y diagnóstico de un tumor poco frecuente

El cistoadenoma parotídeo bilateral se manifiesta principalmente a través de la aparición de bultos o masas no dolorosas detrás o debajo de la oreja. A diferencia de la mayoría de los tumores de las glándulas salivales, que suelen ser unilaterales, el caso de Máximo Kirchner presentó una afectación en ambos lados, una particularidad médica que representa entre el 1% y el 2% de estos cuadros.

Aunque la causa exacta de esta proliferación celular no está del todo definida, especialistas de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) asocian factores de riesgo como el tabaquismo a este tipo de patologías glandulares.

El diagnóstico temprano a través de estudios de imagen y la consulta con otorrinolaringólogos son claves para diferenciar estos tumores benignos de cuadros de mayor complejidad.

Recuperación de Máximo Kirchner y pronóstico tras la operación de las glándulas salivales

El pronóstico para quienes atraviesan una cirugía por cistoadenoma parotídeo es, por lo general, muy positivo. La función principal de la cirugía es evitar que el crecimiento local del tumor provoque cambios estructurales en la cara, hinchazón o dificultades para tragar.

Tras la difusión del parte del Hospital Italiano de La Plata, se espera que el diputado retome su agenda legislativa tras un periodo de reposo. El propio Máximo Kirchner compartió un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad sobre su estado de salud, agradeciendo al equipo médico y confirmando que la operación había sido postergada en varias ocasiones debido a sus compromisos públicos.