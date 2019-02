Bariloche: levantan paro de colectivos ante la promesa de pago de los sueldos

Las paradas de colectivos del centro estuvieron desiertas gran parte del día.

“El municipio tendrá que llegar a un acuerdo con la empresa. Nosotros no sabemos si el subsidio alcanza o no alcanza”. Dijo el secretario general de UTA, Marcelo Iarlori, sobre el pago de sueldos en marzo

Una instancia de conciliación promovida ayer por la secretaría provincial de Trabajo permitió alcanzar un acuerdo entre la UTA y la empresa MI Bus que desactivó el paro del transporte, aunque a esa altura los usuarios ya habían padecido más de 15 horas de interrupción del servicio.

La promesa de pago de los salarios caídos que se efectivizaría mañana fue la llave del acuerdo, que fue subrayado en comunicados propios tanto por el municipio como por el gobierno provincial.

Los trabajadores habían ido al paro desde las 0 de ayer porque la empresa sólo les había pagado un porcentaje del salario de enero y todavía les adeuda 8.000 pesos, mientras que una veintena de choferes todavía no cobraron nada, porque figuran con licencias por enfermedad.

La medida había paralizado la totalidad de las líneas y dejó a pie a miles de pasajeros, como ya había ocurrido en diciembre pasado.

Ante el compromiso de la empresa Mi Bus de completar los pagos mañana , el gremio UTA resolvió levantar la medida de fuerza. Advirtieron sin embargo mediante un comunicado que se mantienen en estado de “alerta y movilización” y que no tolerarán el pago del salario en cuotas.

El acuerdo quedó sellado en una reunión que convocó la secretaría provincial de Trabajo y fue comunicado a las 15 por el municipio. Aunque la provincia lo destacó como un logro, cuyo mérito asignó al secretario de Trabajo Lucas Pica, la solución llegó tarde, porque la audiencia recién fue convocada ayer, con el paro declarado, cuando los trabajadores habían advertido el jueves pasado que si no cobraban los sueldos iniciarían el lunes la medida de fuerza.

Según señaló el secretario general Marcelo Iarlori, la empresa ya apeló otras veces al retaceo de salarios cuando tiene caída o demora en sus ingresos. Dijo que en Mi Bus trabajan actualmente 274 personas y calculó que la masa salarial mensual ronda los 18 millones de pesos.

La concesionaria alegó que no podía cumplir sus compromisos con los trabajadores por la caída de los subsidios nacionales, que desaparecieron a partir del 1 de enero y fueron compensados sólo en forma parcial por aportes de la provincia y la Nación.

La negociación fue ardua, según Iarlori, y el municipio fue el primero en comunicar, cerca de las 15.30 que el servicio de transporte quedaba normalizado.

El jefe de Gabinete, Marcos Barberis, dijo que la empresa recibió este mes una suma total de 9.127.000 pesos, aportados por la provincia y por el municipio, que contribuyó con 2 millones. También confirmó que la empresa cobra de modo automático las transferencias del sistema SUBE por la venta de boletos.

Pero el funcionario no aclaró si esos recursos extra cubren en su totalidad la quita de subsidios nacionales, que hasta diciembre rondaban los 15 millones por mes.

Según el abogado de Mi Bus, la compensación es parcial y “todavía faltan 8 millones de pesos mensuales” para que la empresa cierre su ecuación económica.