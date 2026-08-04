El dueño del restaurante que recibió a Rosalía denunció un boicot y amenazas: «Nos dicen antipatria»

La visita de Rosalía a la Argentina no solo generó repercusión en las redes sociales por su paso por Buenos Aires, sino que también tuvo consecuencias inesperadas para uno de los restaurantes que eligió durante su estadía.

El propietario de Olla 7 decidió romper el silencio y denunció haber sido víctima de un boicot digital, con mensajes amenazantes y una gran cantidad de calificaciones negativas en Google luego de recibir a la cantante española. La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

El descargo del dueño de Olla 7

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el responsable del restaurante contó lo que definió como «el lado B» de haber recibido a una de las artistas más populares del momento.

Según explicó, poco después de que trascendiera la presencia de Rosalía en el local comenzaron a llegar mensajes intimidatorios y una ola de reseñas negativas en plataformas digitales.

«A raíz de esto recibimos muchísimos mensajes amenazantes, pero por sobre todo muchísimas críticas de una estrella en Google Maps de personas que nunca pisaron Olla 7 en su vida, acusándonos de cosas delirantes e irracionales. Por sobre todo nos dicen antipatria», expresó el gastronómico.

El origen de la polémica

De acuerdo con lo trascendido, las críticas estarían relacionadas con el mensaje que Rosalía publicó en sus redes sociales tras la consagración de España como campeona del Mundial, una publicación que generó numerosas reacciones entre usuarios argentinos.

A partir de ese contexto, algunos internautas trasladaron su enojo al restaurante porteño donde la artista había comido, dejando comentarios negativos y bajas calificaciones que, según denunció el propietario, fueron realizados por personas que nunca visitaron el lugar.

El impacto de las reseñas falsas

El dueño de Olla 7 cuestionó especialmente el uso de las plataformas de reseñas para perjudicar al restaurante, al considerar que las críticas no reflejan la experiencia real de los clientes.

El episodio volvió a poner en debate el impacto que pueden tener las campañas coordinadas en redes sociales y las calificaciones masivas en Google, una práctica que puede afectar la reputación y la visibilidad de comercios y emprendimientos, aun cuando quienes publican las reseñas nunca hayan utilizado sus servicios.