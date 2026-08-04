Escándalo en Platense: el duro cruce de Vázquez con un hincha y Zunino en la cuerda floja

Platense sufrió una dura derrota por 4-0 frente a Talleres, por la tercera fecha del Clausura y los hinchas explotaron en el Vicente López. La goleada desató la bronca del público que apuntó contra los jugadores y el capitán Ignacio Vázquez protagonizó un cruce con un simpatizante. Tras la caída ante la T, el futuro del entrenador Walter Zunino es una incertidumbre.

Una vez consumada la caída frente al conjunto de Jorge Sampaoli, desde las tribunas comenzaron los cánticos contra el plantel. Con integrantes de la barra brava colgados del alambrado, el reclamo se hizo sentir con insultos y canciones como: «Jugadores, la c… de sus madres» y «Me parece que Tense no quiere ganar, tiene ganas de cobrar», acompañadas por silbidos de todo el estadio.

La situación provocó la reacción de Ignacio Vázquez. El capitán señaló a un hincha ubicado en la platea y, visiblemente alterado, intentó ir a su encuentro, aunque fue contenido por efectivos de seguridad mientras se producían empujones en ese sector de la tribuna.

¡NO LO PODÍAN FRENAR! Nacho Vázquez se enojó tras un grito de la tribuna y lo tuvieron que para ENTRE CUATRO. pic.twitter.com/UcrvXLdZl4 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2026

Tras el incidente, el defensor mantuvo un tenso intercambio con integrantes de la barra brava, a quienes les pidió explicaciones por lo ocurrido durante el clima de tensión que se vivió al finalizar el encuentro.

A pesar de haber conseguido la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el presente de Platense en el ámbito local es preocupante. El Calamar acumula 14 partidos sin victorias en los torneos domésticos y suma apenas 17 puntos en 19 encuentros de la temporada, lo que lo ubica en el 27° puesto de la tabla Anual, solo por encima de Riestra (14), Aldosivi (9) y Estudiantes de Río Cuarto (9).

En este contexto, Walter Zunino decidió cancelar la conferencia de prensa posterior al partido y su continuidad quedó seriamente comprometida. El entrenador, que asumió en noviembre de 2025 tras la derrota en el Trofeo de Campeones, podría dejar el cargo en las próximas horas. De concretarse su salida, cerraría su ciclo con un balance de 28 partidos dirigidos, ocho victorias, nueve empates y once derrotas.

Con información de TyC Sports

Sampaoli, satisfecho tras la victoria de Talleres

El conjunto Cordobés sumó sus primeras unidades en lo que va del certamen y Jorge Sampaoli, su DT, analizó la goleada ante Platense, en el Vicente López. «Hoy aprovechamos mucho la transición y desesperación de Platense, eso fue determinante. Hoy Rick hizo un gran partido, aunque ya venía haciendo un buen trabajo desde el partido con Vélez. En el primer tiempo no encontrábamos el volumen de juego por la presión de Platense”, explicó.

Sampaoli en la victoria de Talleres ante Platense. (FBaires)

El técnico remarcó que el equipo supo adaptarse, resistir la presión inicial y golpear en los momentos justos, sobre todo en el complemento. “Tuvimos aplomo para jugar con la ventaja, nos costó jugar en la igualdad. Aprovechamos con la velocidad de quienes entraron para marcar la diferencia”.

Sin rodeos, Sampaoli dejó en claro su método de trabajo: “Entreno con los jugadores que están, si luego se suman otros bienvenidos sean. Estamos en un proceso de estar conociéndonos”. Así, el entrenador dejó entrever que el plantel podría no estar cerrado, pero que por ahora prefiere concentrarse en el día a día y en consolidar el grupo actual.

La goleada ante Platense le permite a Sampaoli encarar la próxima fecha frente a Lanús con otra mentalidad: “Siempre ganar genera tranquilidad, te da tranquilidad para trabajar en lo que viene”, aseguró el DT. La victoria sirve como punto de partida para intentar escalar posiciones y perfilarse como un equipo competitivo en la zona.